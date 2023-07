Winnaar Jordy Vannett uit Maldegem schittert op ‘Het Schlagerfestival Zomereditie’ in Middelkerke

Jordy Vannett zal één optreden in zijn carrière zeker en vast niet meer vergeten, namelijk zijn aanwezigheid op ‘Het Schlagerfestival Zomereditie’ in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. De zanger uit Maldegem won precies één maand eerder deze Schlager-talentenjacht en die avond mocht hij twee liedjes zingen, namelijk ‘Als Ze Lacht’ en ‘Laat De Zon In Je Hart’.

Anderhalf uur voor zijn optreden sloegen we backstage kort een babbel met Jordy. Als eerste vraag stelden we: hoe voelt het aan om eens op zo’n groot podium met een liveband te mogen staan? “Fantastisch, een beter gevoel bestaat er niet. Het is voor mezelf een unieke kans en ik ga die met beide handen grijpen. Momenteel zit ik nog niet met stress. Van zodra de tijd nadert, zal het wel een beetje stressen zijn maar we geraken er wel uit. Trouwens, wat die Schlager-talentenjacht betreft: ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik die finale zou winnen. Dat was voor mezelf al een grote verrassing. Mijn medekandidaten waren immers heel goed. Ik gunde het iedereen, maar het is natuurlijk leuk als je zelf wint. Of dat nationaal iets voor mij kan betekenen? Dat zou fantastisch zijn. We bekijken dat wel dag per dag. En wie weet…”

Kenden de nationale collega’s Jordy of dachten ze: wie loopt er hier nu rond? Jordy lacht: “Er waren collega’s die mij al wel degelijk kenden. Ooit stond ik al met hen op een andere affiche, zoals Johan Veugelers en Yves Segers. Bram & Lennert had ik nog nooit ontmoet, maar ook dat zijn heel sympathieke personen.”

Jordy Vannett op een deeltje van het podium in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. © PADI/Daniël

Enkele dagen later wilden we van Jordy even weten hoe hij terugkeek op dat muzikale avontuur? “Nu alle sensatie en adrenaline wat verdwenen is, blik ik alleen maar positief terug op dit mooie verhaal. Het was een unieke ervaring waarvoor ik enorm dankbaar voor ben. De avond zelf was voor mij van ‘t begin tot ‘t einde adrenaline ten top. Gelukkig was er de fantastische gastvrijheid en geruststelling van de organisatie en andere artiesten. Het voelde allemaal enorm vertrouwd aan. Ik kreeg al veel positieve feedback, zowel van de andere artiesten alsook de organisatie was zeer tevreden. Ik mocht ook heel veel mooie berichtjes ontvangen van mensen die aanwezig waren. Ze vonden mijn optreden fantastisch. Ze beleefden een fantastische avond en vonden dat ik er welverdiend mocht tussen staan. En wat de toekomst brengt? Het ‘Schlagerfestival Hasselt’ is de volgende grote droom die hopelijk ooit mag uit komen, maar we houden de voetjes op de grond en bekijken alles realistisch, maar zeg nooit nooit. Ik zou alvast méér dan blij zijn moesten ze me er ooit voor bellen”, besluit Jordy. (PADI)