Win vijf duo-tickets voor de Valentijnshow van Belle Perez en Yannick Bovy in zaal Owla in Brugge

Op zaterdag 11 februari staan Belle Perez en Yannick Bovy op het podium van zaal Owla, Blikske 3 in Brugge. Die avond brengen ze duetten en natuurlijk aangepaste liefdesliedjes.

Slaat jouw hart ook van ‘Enamorada’ voor die ene bijzondere persoon in je leven? Of dans je met hem of haar liever ‘Cheek to cheek’? Wat je ook maar verkiest, die avond zullen Belle Perez en Yannick Bovy zorgen voor een zwoele, muzikale date. Wil je erbij zijn? Dat kan, want van de organisatie mogen we VIJF DUO-TICKETTEN wegschenken voor deze showavond. OPGELET: dit is enkel de show! Het volstaat van voor donderdagmiddag 9 februari een mail te sturen naar patrick.depypere@skynet.be, met vermelding van naam, voornaam, woonplaats én je gsm-nummer. De winnaars krijgen op donderdagavond een mail van ons terug.

Zin om vooraf ook daar te tafelen? Dan kan je contact opnemen via de website met de organisatie. (PADI)

Tickets: 29 euro, 59 euro (inclusief driegangendiner), 69 euro (inclusief driegangendiner en de beste plaatsen voor het podium). Reserveren: www.owlabrugge.be