Wim Leys stelt nu zondag zijn jongste single ‘Altijd In Mijn Hart’ voor op MENT TV

Op zondag 6 maart is Wim Leys tussen 10 en 12 uur te zien in het programma Herbert op MENT TV. Daarin staat hij stil bij zijn nieuwe single ‘Altijd In Mijn Hart’.

20 jaar … zo lang staat Wim Leys al solo op het podium en dat vierde hij onlangs met een dubbel live-concert in een uitverkocht cultuurhuis te Erpe-Mere. Op de setlist stonden heel wat eigen nummers, maar Wim verraste het publiek vooral met een heel ingetogen versie van de klassieker ‘Always On My Mind’. Een staande ovatie bleef niet uit en te midden van het applaus vroeg Wim op het podium plots zijn vriendin Lisa ten huwelijk. Nadat Lisa met de tranen in haar ogen ‘ja’ had gezegd, ontstond vanuit Wim zijn entourage meteen het idee om ‘Always On My Mind’ te verzilveren, naar een heel serene Nederlandstalige versie die als titel kreeg ‘Altijd In Mijn Hart’. Valentijn is al voorbij, maar dit is nog altijd een ideale song om je geliefde(n) te eren of voor wie de komende tijd nog in het huwelijksbootje gaat stappen. ‘Altijd In Mijn Hart’ behoort vanaf nu dan ook tot het lijstje met de meest romantische songs uit Vlaanderen en Nederland. De productie was in handen van Joes Brands en Marc Cortens. De tekst van Charlotte Therssen. (PADI)