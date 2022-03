Wim en Charles zorgden voor de langste polonaise in Rhodesgoed in Kachtem

‘Alexandrie’, ‘De mooiste dromen’, ‘Sexy als ik dans’, ‘Leef’, ‘Le Lac du Conemara’, ‘Allemaal’, ‘That’s Amore’, ‘Pump it Up’, enz. zijn allemaal liedjes die Wim Soutaer en Charles Van Domburg zongen tijdens hun allereerste optreden in Rhodesgoed in Kachtem.

Tijdens corona was het niet mogelijk en mocht dat natuurlijk niet, maar nu mag er wel al meer. In de voorbije weken kwamen er diverse artiesten langs naar Rhodesgoed in Kachtem, maar Wim en Charles zijn werkelijk de eerste artiesten die zoveel volk in de polonaise kregen. Net zoals Laura Lynn deed dit muzikale duo ook mee in de polonaise. Ze zorgden ervoor dat van de ene kant tot de andere kant van de zaal er een polonaise was. Zelfs onze fotograaf had het moeilijk om alles duidelijk op foto te kunnen plaatsen. Besluit: Wim & Charles zijn de polonaise-koningen bij uitstek! (PADI)

En draaien maar… © PADI/Daniël