Willy Sommers zong niet met één, maar wel met twee dochters tijdens zijn nieuwjaarsconcert in Kursaal Oostende

Voor een volle zaal stelde Willy Sommers zijn nieuwjaarsconcert voor in Kursaal Oostende in een organisatie van Gracia Live.

Al vanaf het eerste liedje ‘18’ én zijn woorden ‘als ik op het podium sta’ was er al volop ambiance en stond de zaal op z’n kop. Willy kreeg een daverend applaus voor zijn méér dan 50-jarige zangcarrière. In twee uur bracht hij tal van successongs uit zijn lange loopbaan. Met de songs ‘Laat De Zon In Je Hart’, ‘Als Een Leeuw In Een Kooi’, ‘Aperolletje’ was het hek helemaal van de dam, was er een daverende ambiance in Kursaal, én waren jong en oud aan het meezingen.

Annemie én Willy. © PADI/Jean-Paul

Hand in hand, samen zongen ze een lied uit ‘Liefde Voor Muziek’. © PADI/foto Jean-Paul

Op bepaalde momenten kreeg Willy de zaal ook volledig stil, zoals toen hij samen met dochter Annemie hun liedje uit ‘Liefde Voor Muziek’ zong. Ook het liedje voor zijn overleden vader Frans – die hem tijdens zijn optredens vergezelde als chauffeur – was voor Willy een ingetogen moment. Tijdens zijn optreden stond Willy ook stil bij Corina, die in juni 2024 maar liefst al 35 jaar zijn backing vocal is. Hij gaf haar tien minuten de gelegenheid om haar als nachtegaal te bewijzen op het podium, terwijl hij eens wisselde van kledij.

Annemie, Luna én Willy. Prachtig! © PADI/foto Jean-Paul

Het prachtige nieuwjaarsconcert werd afgesloten met een zoveelste bisnummer, een liedje samen met niet één maar met zijn twee dochters Luna en Annemie. Samen zongen ze ‘Thank You For The Music’.

Zoon Luka gaf de bloemen af aan zijn papa. © PADI/foto Jean-Paul

Ochja nog iets: om het familieplaatje compleet te maken, kreeg hij de bloemen van zijn zoon Luka. (PADI & Jean-Pierre)

Kon je er niet bij zijn in Oostende? Geen probleem, welkom op zaterdagavond 13 januari in Trixxo Theater in Hasselt. Info: www.trixxo-theater.be