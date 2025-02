Willy Sommers viert zijn verjaardag op zaterdag 9 augustus in het Casino van Blankenberge: “Zijn leeftijd is méér dan een getal!”

Goede tradities zijn er om in ere te houden. Willy Sommers organiseert al heel wat jaren een concert op zijn verjaardag in het Casino van Blankenberge. Ook in 2025 is hij terug van de partij om een groot feest te vieren. Met zijn onstuitbare energie is het moeilijk om te geloven dat Willy Sommers in 2025 al zijn 73e verjaardag viert. Om te bewijzen dat leeftijd niet meer dan een getal is, belooft hij er een onvergetelijk en waanzinnig feest van te maken.

Op zaterdag 9 augustus grasduint Willy Sommers om 20.30 uur door zijn decennialange carrière, langs grote hits, bekende meezingers en vergeten parels uit zijn rijke oeuvre. Meteen bewijst hij waarom hij uitgroeide tot de ‘Koning van het Vlaamse lied’. Verwacht je aan evergreens als ‘Zeven anjers, zeven rozen’ of ‘Dans met mij tot morgenvroeg’, geniet van ‘Kijk eens diep in mijn ogen’ of ‘Het water is veel te diep’, brul mee met ‘Als een leeuw in een kooi’ en ga volledig uit de bol met ‘Laat de zon in je hart’. De ‘Posterboy’ van de Vlaamse muziek staat voor meeslepende ambiance en een enorme energie.

Wil je zeker zijn van een plek? Wacht dan niet met tickets bestellen. Het concert is een organisatie van Globe Entertainment in samenwerking met WP Events. (PADI)

Info en tickets: www.wpevents.be, +32 70 250 200 of via info@witte-paard.be.