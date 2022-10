Willy Sommers staat nu vrijdagavond met ‘De Soundtrack van m’n Leven’ in zaal Owla in Brugge

Op vrijdagavond 21 oktober staat Willy Sommers op het podium van zaal Owla in Brugge. Gio Vano uit Handzame doet het voorprogramma.

Willy komt naar Brugge met zijn nieuwe tour ‘De Soundtrack van m’n leven’. Deel één is volledig gewijd aan de 70ste verjaardag en aan zijn jarenlange carrière als zanger. Vorig jaar bracht Willy niet enkel een album, maar ook een boek uit met als titel ‘De Soundtrack van m’n Leven’. Deze cd en dat boek zijn inderdaad de rode draad in zijn optreden. Willy vertelt verhalen uit zijn leven, toont daarbij een passende foto of singlehoes, en zingt natuurlijk het bijhorende liedje. Songs zoals ’18 jaar’, ‘Poster Boy’, ‘Une Fleur qu’une Rose’, ‘Oh Wat Een Mooie Tijd’, ‘Hartenbreker’, ‘Mijn Verhaal’, ‘Hou Me Vast’, ‘Je Brengt Me Van De Wijs’, ‘Eeuwige Dromers’, ‘Ik Ben Een Vlaamse Jongen’, ‘Sterker Dan Ooit’ en ‘Ik Zorg Voor Het Feest’ krijgt het publiek te horen. Natuurlijk is er ook tijd voor zijn klassiekers. Zing dus mee met ‘Zeven Anjers, Zeven Rozen’, enz.. (PADI)

Vrijdag 21 oktober, zaal Owla, Blikske 3 in Brugge. Deuren open om 19 uur. Voorprogramma Gio Vano. Start Willy rond 20.30 uur. Eén ticket kost 29 euro. Tickets via www.owlabrugge.be