Willy Sommers sluit tour ‘Sommers of 69’ af met internationale gast uit Australië

Donderdagavond sloot Willy Sommers zijn concertenreeks ‘Sommers of 69’ af in CC De Schakel in Waregem. In de komende weken staat Willy op heel wat podia in het Vlaamse land en tussenin mag hij ook – samen met Anne De Baetzelier – de maar liefst acht opnames van ‘Tien-om-te-Zien’ presenteren in de badstad Middelkerke. Vanaf september tourt hij dan met ‘De Soundtrack Van Mijn Leven’.

Het was maar enkele minuten na 20 uur toen Willy het podium betrad en begon met de song ‘Ergens Is Er Iemand’, gevolgd door ‘Vrouwelijk Schoon’. Willy verwelkomde het publiek en in het bijzonder Jasmien, een mevrouw uit Australië. “Ik breng hier dus een internationaal optreden”, lacht Willy, die na zijn optreden backstage zei dat haar mama Conny uit Antwerpen een heel grote fan is. Haar dochter woont in Australië, maar ze zag ze drie jaar niet wegens corona. Nu was ze in ’t land en samen besloten ze naar zijn optreden te komen. Willy zong ook ‘Eeuwige Dromers’, ‘Je Brengt Me Van De Wijs’. En dan wilde hij wel even weten welke aanwezige mannen er ’s morgens koffie serveren aan bed bij hun vrouw. Het bleef heel stil in CC De Schakel. “Als je dàt doet, dan is dat échte liefde”, glimlacht Willy, die dan ook zijn liedje ‘Wat Een Beetje Liefde Kan Doen’, zong. Na ‘Oh wat een mooie tijd’ volgde ‘Ik Ben Een Vlaamse Jongen’. Willy had met sommige van zijn liedjes veel succes in Spanje, Duitsland in Frankrijk, maar toch bleef hij Vlaanderen trouw. “Ik ben een gewone Vlaamse jongen uit het Pajottenland. Weet je wat ik ook ben? Een Hartebreker”, lacht Willy, die daarna dit lied zong. Na ‘Mijn Verhaal’ az-zong hij duidelijk met een kwinkslag naar zijn papa ‘Wij Horen Samen’, gevolgd door ‘Ik Voel Me Goed Vandaag’, ‘Ik Zorg Voor Het Feest’ en ‘Tot De Zon Weer Schijnt’.

Willy Sommers © PADI/Jens

Na de pauze zat de ambiance er al direct in met het nummer ‘Als Een Leeuw In Een Kooi’. “Amaai, de cava heeft precies gesmaakt’, lacht Willy. “Na ‘Sterker Dan Ooit’ volgde ‘Magie’, bekend van Philippe Robrecht en door Willy gezongen tijdens ‘Liefde Voor Muziek’. Hij zong ook ‘Als De Nacht Verdwijnt’. Nouja, het publiek zong veel luider dan Willy, die niets anders deed dan glunderen. Voor ‘Kijk Eens Diep In Mijn Ogen’ – zijn duet met Wendy Van Wanten – kon hij nu rekenen op zijn backingzangeres Corina, die al 33 jaar meegaat naar zijn optredens. Natuurlijk mocht ‘Zoutelande’ niet ontbreken, net zoals ‘Het Water Is Veel Te Diep’, ‘Vogelvrij’, ‘Een Wonder Van Een Vrouw’, ’18 jaar’, zijn eerste hit ‘Zeven Anjers, Zeven Rozen’ en als afsluiter ‘Laat De Zon In Je Hart’. “Dit is een donderdagavond om nooit te vergeten. Wàt een hartelijk welkom in West-Vlaanderen. Daarom dat ik altijd heel graag in West-Vlaanderen kom zingen”, bekent Willy, waarna hij nog een duwtje gaf met zijn ‘Megamix’. Willy nam afscheid. Corina en de professionele muzikanten zwaaiden eveneens nog eens naar het publiek, waarna de kletsnatte Sommers vliegensvlug een douche nam om zich even te verfrissen. En daarna, naar huis? Helemaal niet, ondanks zijn druk weekend met zeven optredens trok Willy nog naar de foyer om met de aanwezigen fans op de foto te prijken. Chapeau, zo’n artiesten, ze zijn echt zeldzaam. (PADI)

In een organisatie van PMLE staat Willy op 2 februari 2023 op het podium in De Spil in Roeselare. Tickets en info: pmle.be, despil.be. Wil je Willy op West-Vlaamse bodem eerder aan het werk zien? Dat kan al op zaterdag 18 juni om 21 uur op het overdekte openluchtpodium van de Ooigemse Feesten. www.willysommers.be

