Willy Sommers schittert in eigen videoclip, audioboek én in de keuken van Jeroen Meus

Het zijn drukke tijden voor Willy Sommers. Van de opnamestudio waar hij de videoclip van zijn nieuwste nummer ’18 jaar’ opnam, ging het naar de studio om het audioboek van zijn biografie ‘De Soundtrack Van Mijn Leven’ in te lezen. En op donderdag 3 februari zie je de zanger aan het werk in ‘Dagelijkse Kost’. Niet om samen met chef Jeroen Meus in de potten te roeren, wél om er akoestisch zijn nieuwe nummer te brengen tijdens de Week van de (Belgische) Muziek.

Midden oktober 2021 bracht muziekicoon Willy Sommers niet enkel een muziekalbum uit, maar ook een biografie: ‘De Soundtrack Van Mijn Leven’. Nu komt ook het audioboek uit dat je kan beluisteren via verschillende streamingdiensten. Willy Sommers sprak zélf de verschillende hoofdstukken in. Elk luisterfragment wordt afgewisseld met een nummer uit het album.

Wie de biografie ‘De Sountrack Van Mijn Leven’ van Vlaanderens grootste muziekicoon al las – het boek kwam in oktober 2021 uit – weet dat er ook een nummer hoort bij elke hoofdstuk. Eén van die nummers is ’18 jaar’. Een energiek nummer waarin Sommers terugblikt op zijn leven en carrière, maar ook vooruit kijkt: “Al gaat de tijd me veel te snel. Het heeft weinig zin. Om stil te blijven te staan. Elke dag is een herinnering. Om te koesteren. In je geheugen op te slaan.”Nu komt de bijhorende videoclip van ’18 jaar’ uit én die is gebaseerd op de legendarisch videoclip “Addicted To Love” van Robert Palmer. De vier achtergronddanseressen dragen een masker met daarop een portretfoto van Willy Sommers. Danseres Julie Jottay (22) van dansschool Dancepoint in Merksem (Antwerpen) reageert enthousiast: “Toen de manager van Willy de dansschool contacteerde met de vraag of er vier ritmische danseressen mee wilden spelen in de nieuwe videoclip, hebben we niet getwijfeld. Wat een ervaring!”

Op donderdag 3 februari – Week Van De Belgische Muziek – is Willy te zien in de uitzending van Dagelijkse Kost. Terwijl Jeroen Meus kookt, brengt de muzieklegende akoestisch zijn nieuwste single. Elke weekdag komt er een andere Belgische artiest aan bod. (PADI)

Vrijdag 25 februari: vanaf 23.30 uur optreden in Feestzaal Cortina in Wevelgem. Andere optredens: www.willysommers.be.