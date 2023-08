Willy Sommers, Laura Lynn en Frans Bauer verzorgen de ambiance op de Uilenfeesten op woensdag 23 augustus in Brugge

Wie dezer dagen nationale en internationale sterren aan het werk wil zien, is bij Owla Brugge aan het juiste adres. De legendarische Britse rockband 10cc speelde er gisterenavond – 8 augustus – nog de tent (lees: kerk) plat, maar ook Helmut Lotti, Liliane Saint-Pierre, Johnny Logan en de rest van de bonte ‘OWLA Showtime’-bende brengen er nog tot en met 24 september (extra shows wegens succes) hun indrukwekkende variétéspektakel op de planken.

Voor wie van de betere ambiance, Nederlandstalige meezingers en een occasioneel polonaisetreintje houdt, is er echter ook méér dan goed nieuws. Owla Brugge ontvangt op de derde editie van de felgesmaakte Uilenfeesten met Willy Sommers, Laura Lynn en Frans Bauer namelijk de fine fleur van ambiancemakers uit de Lage Landen.

als je op woensdag 23 augustus even voor Frans Bauer hebt, laat Laura Lynn met plezier de wolken boven Owla Brugge verdwijnen en breekt onze Vlaamse leeuw Willy Sommers er uit zijn kooi om de zon in je hart te laten schijnen tijdens de Uilenfeesten 2023. Een niet te missen feestje kondigt zich dus weer aan in Owla Brugge! (PADI)

Tickets & info voor de Uilenfeesten 2023 via owlabrugge.be