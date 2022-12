Willy Sommers kwam naar CC Casino in Koksijde en komt ook nog naar Oostkamp, Roeselare én Kursaal Oostende

Donderdagavond was Willy Sommers te gast in CC Casino in Koksijde in een organisatie van PMLE. Op woensdagavond 28 december is Willy te gast in CC De Valkaart in Oostkamp en op donderdag 29 december voor Radio 2 in Roeselare. Daarna blaast Willy ook even uit om dan op zaterdag 7 januari om 20 uur te gast met een nieuwjaarsconcert in Kursaal Oostende in een organisatie van Gracia Live.

In Koksijde bracht Willy zijn nieuwe tour ‘De Soundtrack van mijn Leven’. Hij begon met ’18 jaar’, gevolgd door ‘Poster Boy’, ‘Une Fleur qu’une Rose’, ‘Oh Wat Een Mooie Tijd’, ‘Hartenbreker’, ‘Mijn Verhaal’, ‘Oude Kerstkaart’, ‘Je Brengt Me Van De Wijs’, ‘Eeuwige Dromers’, ‘Ik Ben Een Vlaamse Jongen’, ‘Sterker Dan Ooit’ en ‘Ik Zorg Voor Het Feest’ kreeg het publiek in het eerste deel te horen.

Willy in CC Casino in Koksijde. © PADI/Jens

Willy én zijn gitaar. © PADI/Jens

Na de pauze zong Willy zijn bekendste songs: ‘Als Een Leeuw In Een Kooi’, ‘Tot De Zon Weer Voor Me Schijnt’, ‘Magie’, ‘Als De Nacht Verdwijnt’, ‘Dit Is Mijn Huis’, ‘Kerstmis Met Jou’, ‘Het Water Is Veel Te Diep’, ‘Vogelvrij’, ‘Een Wonder Van Een Vrouw’, ‘Zeven Anjers, Zeven Rozen’ en ‘Laat De Zon In Je Hart’. Als bis volgden ‘Dank Voor Het Samenzijn’ en ‘Megamix’. Het publiek genoot van zijn nummers en zong uitbundig mee. Op naar een volgend mooi moment. (PADI & Jens)

Willy, samen met z’n vaste backing vocal Corina. © PADI/Jens

Info: www.willysommers.be – www.gracialive.be – www.kursaaloostende.be

Willy in terug een ander maatpak. © PADI/Jens

© PADI/Jens