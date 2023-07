Willy Sommers: “Jullie zijn het béste publiek van Vlaanderen”

Willy Sommers was voor de derde keer te gast op Hype’O Dream in Waregem.

Tijdens de voorbije twee edities stond hij in de feesttent. Nu zong hij in de mirage of het hoofdpodium. Duizenden mensen stonden voor het podium en zongen uitbundig al zijn liedjes mee. Voor Willy gaf dat een serieuze kick. Net na zijn optreden vroegen we een korte reactie: “Dat optreden hier was fantastisch, heel leuk. Er stonden hier zoveel jonge mensen. Ik bemerkte ook hier terug dat al die jongeren mijn nummers uit het hoofd kunnen meezingen. ‘Van Laat De Zon In Je Hart’, ‘Als Een Leeuw In Een Kooi’ tot zelfs‘Zeven Anjers, Zeven Rozen’ dat 52 jaar oud is. Daarom dat ik ook zei: ‘Jullie zijn het béste publiek van Vlaanderen’. En dat was ook zo. Voor een artiest is het altijd heel leuk wanneer zijn nummers worden meegezongen. Ik ben dankbaar dat ik voor de derde keer op Hype-‘O Dream in Waregem mocht optreden. (PADI & Jens)