Willy Sommers draagt zijn optreden op de Deinse Feesten op aan zijn overleden TOTZ-collega Bea Van der Maat

Zondagavond sloot Willy Sommers – samen met zijn orkest – traditiegetrouw de Deinse Feesten af. Het is inderdaad wellicht al zo’n tien jaar de gewoonte dat Willy daar komt zingen. Vanavond regende het echter bij aanvang én tijdens z’n optreden. Het was precies of het weer huilde omdat ook Willy triestig is.

De zanger stond tijdens zijn optreden stil bij het overlijden van Bea Van der Maat, waarmee hij in de jaren negentig jarenlang het liedjesprogramma ‘Tien-om-te-Zien’ presenteerde. Pas gisterenavond raakte bekend dat Bea op 62-jarige leeftijd overleed aan ALS. Bea was uit de spotlights verdwenen, maar velen kennen haar nog als de VTM-presentatrice van inderdaad ‘Tien-om-te-Zien’ en andere programma’s, maar ook als actrice aan de zijde van Urbanus in de film ‘Koko Flanel’. Bea is er niet meer en dat raakt Willy. De zanger zei ontroerd dat hij zijn optreden op de Deinse Feesten opdroeg aan Bea. Hij keek richting de hemel en stuurde een kushandje naar haar toe. (PADI & Jens)