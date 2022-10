Willy Sommers bracht ‘De Soundtrack van m’n Leven’ in CC Het Perron in Ieper

Donderdagavond: CC Het Perron in Ieper zat vol met bezoekers die een ticket aankochten voor het optreden van Willy Sommers in een organisatie van PMLE. Zijn nieuwe show heet ‘De Soundtrack van m’n Leven’.

Deel één was volledig gewijd aan de 70ste verjaardag van Willy en aan zijn jarenlange carrière als zanger. Vorig jaar bracht Willy niet enkel een album, maar ook een boek uit met als titel ‘De Soundtrack van m’n Leven’. Willy vertelde verhalen uit zijn leven, toonde daarbij een passende foto of singlehoes, en zong natuurlijk het bijhorende liedje. Songs zoals ’18 jaar’, ‘Poster Boy’, ‘Une Fleur qu’une Rose’, ‘Oh Wat Een Mooie Tijd’, ‘Hartenbreker’, ‘Mijn Verhaal’, ‘Hou Me Vast’, ‘Je Brengt Me Van De Wijs’, ‘Eeuwige Dromers’, ‘Ik Ben Een Vlaamse Jongen’, ‘Sterker Dan Ooit’ en ‘Ik Zorg Voor Het Feest’ kreeg het publiek in het eerste deel te horen.

© Annie

Na de pauze zong Willy zijn bekendste songs: ‘Als Een Leeuw In Een Kooi’, ‘Tot De Zon Weer Voor Me Schijnt’, ‘Magie’, ‘Als De Nacht Verdwijnt’, ‘Kijk Eens Diep In M’n Ogen’, ‘Zoutelande’, ‘Het Water Is Veel Te Diep’, ‘Vogelvrij’, ‘Een Wonder Van Een Vrouw’, ‘Zeven Anjers, Zeven Rozen’ en ‘Laat De Zon In Je Hart’. Als bis volgden ‘Dank Voor Het Samenzijn’ en ‘Megamix’. Daarna verdween Willy in de coulissen om zich te verfrissen, waarna hij naar de foyer trok om handtekeningen uit te delen. “Hoelang ik nog werk zal hebben? Ik denk zo’n uurtje”, verklapt Willy backstage tegen ons rond 23 uur. “Vorig jaar kon ik door corona met de fans geen foto’s laten nemen of signeren. Nu maak ik daar terug m’n werk van.” (PADI)

Willy Sommers blijft populair en is vaak in onze provincie te zien.