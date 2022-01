Willy Sommers (69) voelt zich nog steeds 18 en lanceert dus een nieuwe single ‘18’

Deze zomer wordt hij 70 en in 2021 vierde hij vijftig jaar op de planken. Maar muziekicoon Willy Sommers voelt zich ‘18 jaar’. En da’s meteen ook de titel van nieuwste single, die hij op vrijdag 14 januari op de wereld loslaat.

‘18 jaar’ is één van de nummers vanop zijn laatste album ‘De Soundtrack Van Mijn Leven’. Én wie de biografie van Vlaanderens grootste muziekicoon al las (het boek kwam in oktober 2021 uit), weet dat er ook een bijhorende hoofdstuk bij de single hoort, waarin Willy Sommers terugblikt op zijn carrière in de beginjaren.

Midden oktober 2021 bracht muziekicoon Willy Sommers niet enkel zijn biografie uit, maar ook een bijhorende muziekalbum: ‘De Soundtrack Van Mijn Leven’. Na zijn hit ‘Ik zorg Voor Het Feest’ releasete Willy Sommers nu een tweede single vanop dat album: ’18 jaar’. Een energiek nummer waarin Sommers terugblikt op zijn leven en carrière, maar ook vooruit kijkt: “Al gaat de tijd me veel te snel. Het heeft weinig zin. Om stil te blijven te staan. Elke dag is een herinnering. Om te koesteren. In je geheugen op te slaan.”Willy Sommers: “Vijftig jaar nadat ik mijn eerste stappen op het podium zette, voel ik mij nog steeds die energieke jongen van 18. Al heb ik intussen natuurlijk wel wat kilometers op de teller.”

De koning van het Vlaamse lied bundelde eveneens zijn leven in een biografie ‘De Soundtrack Van Mijn Leven’. Daarin gaat het onder andere over zijn eerste gitaar, zijn eerste coverband, zijn eerste grote hit, over zijn plotse sterrenstatus en de impact daarvan op zijn privéleven, over de gloriejaren en dieptepunten van de Vlaamse muziekindustrie. Bij elk hoofdstuk in de biografie hoort ook een nummer op het album. Zo hoort het nummer ‘18 jaar’ bij het hoofdstuk ‘No Business Like Showbusiness’. Daarin blikt hij terug op de gouden tijden van de muziekindustrie, in de jaren 70. (PADI)

De nieuwe single vind je niet enkel terug op zijn jongste album, maar kan je ook downloaden via de grote streamingsplaforms.