Willy Organ brengt vandaag ‘IJzer Pompen!” uit

Vandaag kwam op de streamingdiensten een nieuwe single van Willy Organ uit, die luistert naar de titel ‘IJzer Pompen!’.

Arnold Schwarzenegger beweert dat bij krachttraining enkel het uitvoeren van de oefening niet volstaat om de sport op een correcte manier uit te oefenen. Er komt ook een heus mentaal proces aan te pas, wat hij omschrijft als ‘getting your mind inside the muscle’. Willy Organ – geboren in Ieper en opgegroeid in Poperinge – heeft allerminst de intentie om de volgende Mr. Olympia te worden, maar ontdekte wel dat het ijzer pompen voor meer geestelijke focus, psychologische stabiliteit zorgt en dat naast fysieke groei en krachtgewin van de spieren ook de hersenen hun graan meepikken. Willy zong, producete en speelde als vanouds alles zelf en er volgt ook een zelfgemaakte video, waarin hij zich liet coachen door de Vlamertingsche Walter Arfeuille, strongman avant la lettre, voorttrekker van paarden, boten, treinstellen en waterskiërs in de jaren 80 en 90: Het beest met een gebit van staal! (PADI)

De nieuwe single is te downloaden via alle grote streamingsplatforms. De video verschijnt op zondag 9 april om 10 uur op YouTube.