Willy en Sofie van Concertevents uit Beernem werkten 21 jaar samen met Rob de Nijs: “Zijn gezondheid was niet goed, maar toch ben ik vandaag aangedaan”

Vandaag – maandag 17 maart 2025 – overleed Rob de Nijs op 82-jarige leeftijd in Nederland. De zanger van o.a. ‘En Het Werd Zomer’, ‘Banger Hart’, ‘Dag Zuster Ursela’, ‘Malle Babbe’, ‘Ritme Van De Regen’, ‘Zet Een Kaars Voor Je Raam Vannacht’, ‘Foto Van Vroeger’, ‘Alles Wat Ademt’… was ook in Vlaanderen héél populair. Willy Moeyaert en Sofie Vandenbroucke van Concertevents.be werkten maar liefst 21 jaar samen met Rob de Nijs. Het echtpaar organiseerde ook zijn laatste optredens op West-Vlaamse bodem, namelijk op 23 juni 2019 in de Schouwburg van Kortrijk en op 28 juni 2019 in Kursaal Oostende.

“Ons eerste concert met Rob dateert van 21 jaar geleden. Na ons eerste concert met Adamo en Will Tura waren we toen ook al geïnteresseerd om een icoon uit Nederland in ons programma op te nemen. We organiseerden zijn eerste concert in het Concertgebouw van Brugge. In de beginjaren bleven we het houden op één concert per jaar in Brugge. Later veranderde dat in twee concerten op jaarbasis en naast Brugge trokken we met Rob ook naar o.a. Kursaal Oostende, De Spil in Roeselare, de Schouwbrug in Kortrijk en het Casino in Knokke. Met Concertevents.be organiseerden we ook zijn twee laatste concerten op West-Vlaamse bodem, namelijk op 23 juni 2019 in de Schouwburg van Kortrijk en op 28 juni 2019 in Kursaal Oostende”, zegt Sofie. “We wisten van zijn aankomende ziekte en ondervonden toen al dat het voor hem moeilijker werd. Er stond nog een concert vast in Brugge, maar toen kwam corona en dat kon dus niet doorgaan. Nadien hebben we in overleg met Rob en met zijn vaste begeleider/pianist Frank besloten van dit concert niet meer te organiseren. Zijn afscheid in Vlaanderen was al heel waardig verlopen en we wilden het zo houden. Later was er nog een concert in het Antwerpse Sportpaleis, maar dat concert moest hij niet meer alleen dragen, want er stonden nog andere artiesten op het podium die zijn liedjes zongen”, vertelt Willy.

Rob de Nijs tijdens zijn laatste optreden in juni 2019 in Kursaal Oostende. © PADI

“Rob was wat zijn muziek betreft en zijn eisen naar zijn muzikanten toe een heel gedreven persoonlijkheid, maar hij ging altijd op een goede manier met iedereen om”, vertelt het echtpaar verder. “Hij streefde altijd zelf en ook van zijn muzikanten de perfectie na. Tijdens de pauze probeerde hij altijd de kleine mankementen die er waren geweest eruit te halen. Hij wilde dat het publiek van een perfect concert kon genieten. Rob was ook een dankbaar en erkentelijk man. Zowel naar het publiek toe, maar ook naar ons als organisatoren. Dat is iets dat ons altijd zal bijblijven.”

Willy en Sofie, samen met Rob de Nijs en zijn vaste begeleider/pianist Frank. © PADI/Jan

“We wisten dat zijn gezondheid niet meer goed was, maar toch ben ik vandaag aangedaan. We werkten zolang samen, we organiseerden voor Rob talrijke concerten op West-Vlaamse bodem en zoiets vergeet je niet. Zijn overlijden doet mij wel iets”, besluit Willy Moeyaert. (PADI)