Will Tura viert release van de 5 CD-box ‘Als Ik Terugkijk’ samen met echtgenote Jenny en dochter Sandy

Na méér dan 120 singles met een hitnotering, méér dan 100 albums, live albums en compilaties, spreekt de carrière van Will Tura tot de verbeelding. Nu verscheen ook de ultieme Will Tura compilatie ‘Als Ik Terugkijk (en 99 andere liedjes)’, waarin zijn grootste hits worden verzameld, inclusief zijn laatste single ‘Als Ik Terugkijk’, een afscheidsgeschenk voor zijn talrijke fans.

Deze laatste single van Will verscheen op 2 juni. In dit nummer overheerst vooral de dankbaarheid voor een unieke carrière, die meer dan 6 decennia overspant. Will draagt dit nummer op aan zijn publiek, dat hem al die tijd onvoorwaardelijk ondersteunde en hem de mogelijkheid bood een onvergelijkbare en unieke muzikale nalatenschap op te bouwen. ‘Als Ik Terugkijk’ is een compositie van Will zelf met een treffende tekst van Bart Peeters, die het gevoel van dankbaarheid op onnavolgbare manier weet te vatten. Steve Willaert is verantwoordelijk voor de arrangementen en de productie van het nummer. Alle instrumenten werden in gespeeld door de vaste muzikanten die Will al jarenlang muzikaal ondersteunen op het podium.

Will Tura © Universal Music

Will vierde de release van zijn nieuw album in het bijzijn van zijn echtgenote Jenny en dochter Sandy. (PADI)