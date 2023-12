Will Tura sluit eerbetoon in Sportpaleis af met ‘Eenzaam Zonder Jou’: “Ik ben heel blij dat ik ook mag zingen’”

Zingt Will Tura mee of niét? De 16.000 aanwezigen op donderdagavond op ‘Will Tura Nodigt Uit’ in het Antwerpse Sportpaleis waren benieuwd. Op de setlist prijkte alvast als allerlaatste nummer ‘Eenzaam Zonder Jou’, maar dat stond in een rode kleur. Pas op het allerlaatste moment zou Will zelf beslissen of hij al dan niet op het podium iets zou zingen.

“Ik heb nog een vraagje”, zei presentator Ben Crabbé op het einde van de show aan Will Tura op het podium. “Wil je een nummer zingen?” Will antwoordde direct: “Ik ben heel blij dat ik een nummer mag zingen.”

Hij begon met ‘Eenzaam Zonder Jou’ en eindigde dit lied met “Jullie waren vanavond een fantastisch publiek. Ik zie jullie graag, I love you!”. Het publiek bleef maar applaudisseren, waarna Will – samen met dochter Sandy die de bloemen uitreikte – het podium verliet. Voor misschien de allerlaatste keer stond Will in de schijnwerpers op een podium.

Will kreeg bloemen van zijn dochter Sandy. © PADI/Daniël

Voor ‘Will Tura Nodigt Uit’ kon het West-Vlaamse muziekicoon rekenen op gastoptredens van 20 verschillende artiesten, waaronder ook enkele West-Vlamingen. Ruben Block zong ‘Ik Mis Je Zo’ en de Cappaert Sisters zongen ‘Heimwee Naar Huis’. Na de pauze mocht Niels Destadsbader beginnen met ‘Met Rock’n & Roll In M’n Hart’, Geike Arnaert bracht ‘Linda’ en Ozark Henry ‘Zeg Me’… Op het einde hoorden we links en rechts weerklinken: “Het was heel mooi!”.

Vrijdagavond komen er nogmaals 16.000 mensen naar het Antwerpse Sportpaleis om ‘Will Tura Nodigt Uit’ te zien. Ook dan zal Will pas helemaal op het einde beslissen of hij al dan niet ‘Eenzaam Zonder Jou’ zal zingen. Dankjewel Will voor die méér dan 600 liedjes, talrijke klassiekers en vele mooie momenten die je aan je publiek gaf. (PADI)