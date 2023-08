Will Tura sluit carrière af met nummer 1-album ‘Als ik terugkijk (en 99 andere liedjes)’

Will Tura, de keizer van het Vlaamse lied, kan zijn indrukwekkende carrière niet passender afsluiten dan met het album ‘Als ik terugkijk (en 99 andere liedjes)’ dat verscheen op 28 juli. Het album bestaat uit zijn grootste hits en de laatste single “Als ik terugkijk”. Het is een afscheidsgeschenk voor zijn talrijke fans. De 5CD box komt meteen binnen op 1 in de Ultratop album charts.

Na meer dan 120 uitgebrachte singles met hitnotering, meer dan 100 albums, live albums en compilaties, ontelbare optredens van de kleinste parochiezalen tot de meest prestigieuze concertzalen, spreekt het hele Tura oeuvre voor zich. (PADI)