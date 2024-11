Will Tura neemt afscheid van het publiek met een nieuw boek

Met meer dan zes decennia aan onafgebroken applaus nam de Keizer van het Vlaamse Lied in maart 2023 afscheid van zijn publiek en de spotlights. Op 82-jarige leeftijd besloot Will Tura zich terug te trekken uit de Vlaamse showbizz.

In een nieuw boek wordt Tura’s unieke muzikale reis in de schijnwerpers gezet. Het verhaal begint in Veurne, waar een jonge Arthur op twaalfjarige leeftijd verkleed als cowboy zijn eerste stappen op het podium zet. Wat begon als een onschuldige hobby, groeide al snel uit tot een allesomvattende passie die hem nooit meer zou loslaten. Als Will Tura bereikt hij ongekende hoogten: jarenlang domineert hij de hitlijsten, vult hij de grootste concertzalen en wordt hij een vaste waarde in het Vlaamse muzieklandschap. Zijn talent om te componeren en musiceren, gecombineerd met een uitzonderlijke werklust, maakt van hem een van de meest veelzijdige en geliefde artiesten van het land.

Benjamin Praet – chef cultuur en showbizz bij Het Nieuwsblad – biedt met dit boek een eerbetoon aan de artiest en de mens achter de muziek. Praet – die in zijn carrière talloze muzikanten interviewde – schetst een rijk portret van Tura’s leven en werk. Het boek brengt niet alleen de hoogtepunten, maar ook de uitdagingen en het harde werk dat schuilgaat achter de glans van een legendarische carrière. Hoewel hij de schijnwerpers achter zich laat, blijft Will Tura voor velen een onvergetelijke naam. Zijn muziek blijft klinken, niet alleen in de harten van zijn fans, maar ook als blijvend erfgoed in de Vlaamse cultuurgeschiedenis. Naast de meeslepende verhalen is het boek een plezier om te lezen dankzij de vlotte schrijfstijl van Benjamin Praet. De anekdotes worden tot leven gebracht met unieke en prachtige foto’s die me meenam door Tura’s indrukwekkende carrière. Van zijn eerste podiumoptredens tot de uitverkochte concertzalen en intieme momenten achter de schermen, de beelden maken het verhaal compleet. (PADI & Mervyn)

Het boek kwam uit bij Uitgeverij Pleckmans en is te verkrijgen in alle boekhandels.