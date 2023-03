Will Tura is 50 jaar getrouwd met Jenny Swinnen

Will Tura viert vandaag ongetwijfeld in alle stilte feest, want dinsdag is hij 50 jaar getrouwd met Jenny Swinnen. Hij was er 32, zij was 30 jaar jong.

Op 21 maart 1973 trouwden Will en Jenny in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe. Eén dag later volgde de kerkelijke ceremonie in de privékapel van ’t Goudkasteeltje in Buizingen. Dit domein was eigendom van een vriend van Will. Dat was het begin van een prachtig huwelijk dat nu al 50 jaar duurt. Het echtpaar kreeg twee kinderen: Sandy (getrouwd met TV-maker Luk Alloo) en David. We wensen het gouden echtpaar een heel mooie dag toe.