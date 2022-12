Will Tura geniet van feelgood-musical ‘Vergeet Barbara’: “Wat een feest om mijn muziek op deze manier tot leven te zien komen”

Zondagavond ging onder massale belangstelling de feelgood-musical ‘Vergeet Barbara – in première in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Twee jaar later dan gepland door corona zag de keizer van het Vlaamse lied Will Tura, samen met echtgenote Jenny, hoe deze musical met zijn grootste hits werkelijk een pareltje is. Het werd inderdaad een heerlijk feest vol onweerstaanbare humor, een prachtig bewegend decor, aanstekelijke choreo’s, een groot ensemble én een topcast.

Gert Verhulst, James Cooke, Jonas Van Geel, Jelle Cleymans, Free Souffriau, Goele De Raedt, Charline Catrysse, Michiel De Meyer, Tom Audenaert, Hilde Van Wesepoel en Dirk Lavrysen schitterden op de enorme scène met bewegende decorelementen en pakten het publiek helemaal in tijdens dit twee uur durend feestje. Nadien zei Will Tura: “Ik heb er lang naar uitgekeken, maar deze musical heeft mijn verwachtingen nog overtroffen. Wat een feest om mijn muziek op deze manier tot leven te zien komen. Dank je voor dit mooie cadeau, Gert, ik koester het met heel mijn hart.” Gert Verhulst voegde er met de glimlach aan toe: “Ik ben fier op het mooie cadeau dat we vandaag aan Will hebben gegeven. Hij is er duidelijk blij mee, en dat is het mooiste compliment.”

Will Tura ontving bloemen uit handen van Gert Verhulst. © PADI/Daniël

De feelgoedmusical beschrijft niet het leven van Will, maar is een fictief liefdesverhaal. In ‘Vergeet Barbara’ gaan we terug naar de hete zomer van 1976, het jaar dat Lucien Van Impe de Ronde van Frankrijk wint. Gert Verhulst is de cafébaas Willy. James Cooke, Jonas Van Geel en Jelle Cleymans zijn respectievelijk de zonen Achiel, Arthur en Albert. Willy staat samen met zijn oudste zoon Achiel achter de toog van café ‘De Sportvriend’, een volkscafé in de jaren ’70. De tweede zoon Arthur is vooral bezig met muziek en probeert door te breken met zijn rockbandje. De jongste zoon Albert is de oogappel van Willy, die hoopt dat hij dit jaar de kermiskoers wint. Op een dag verschijnt er in het dorp een mysterieuze dame, Barbara, die een groot geheim meedraagt. Het leven van de vier mannen wordt volledig op stelten gezet… en het verhaal eindigt met een erg verrassende ontknoping…

De muziek is van Will Tura en Steve Willaert. Tijl Dauwe neemt de regie voor zijn rekening. Er werden maar liefst al 65.000 tickets verkocht. De eerste speelperiode is tot en met 8 januari, maar deze voorstellingen zijn al allemaal uitverkocht. Vanaf 1 juni zijn er 23 extra shows voorzien. (PADI)

Tickets en info via www.vergeetbarbara.be