Wieze Oktoberfeesten 2022 stunten met headliners De Romeo’s (14 oktober), Bart Kaëll (15 oktober) én lagere ticketprijs!

Na een gedwongen onderbreking in 2020 (u weet nog wel waarom) konden de Wieze Oktoberfeesten in 2021 gelukkig weer in volle glorie doorgaan. Geheel in de traditie van de eerste twee uiterst succesvolle en felgesmaakte edities na de herlancering van het legendarische ‘Feest van de Vriendschap’ in 2018, ging het dak van de Wieze Oktoberhallen er vorig jaar wederom helemaal af.

Ook editie 2022 belooft opnieuw voor vuurwerk te zorgen, want de organisatoren Radar Events, Brouwerij De Brabandere en de Oktoberhallen pakken uit met het zware geschut. Zo gaan de Wieze Oktoberfeesten-debutanten en opperfeestneuzen De Romeo’s op vrijdag 14 oktober total loss tijdens de eerste après-ski editie en zal Bart Kaëll op zaterdag 15 oktober (traditie editie) ook voor het eerst alle zeilen bijzetten om de feestvierders in de Oktoberhallen op en neer te laten dansen. Deze fantastische headliners krijgen verspreid over de heerlijke tweedaagse de steun van Wieze-favorieten als Johan Veugelers, Yves Segers, Het Dendermonds Bierkwartet, Stefaan De Winter, Freddy Wally, Andrea Schön & Mike Gröndy, lokale bakkersvouw Mayke Vanes, Franzke, Partymeister Der DJ aus den Bergen en mede Wieze-debutanten ’t Klein Muziekske uit het nabije Dendermonde.

Mayke Vanes, afkomstig uit West-Vlaanderen, staat terug op het podium. © PADI/Daniël

De misschien wel strafste stunt die de organisatoren deze editie uit hun Lederhosen schudden, is er ééntje die de mensen rechtstreeks gaan voelen in hun buidel. Geheel tegen de huidige tendensen in, wordt er namelijk uitgepakt met een mooie verlaging van de ticketprijs. Zo zullen de regular dagtickets niet langer €32,5 kosten zoals voorgaande edities, maar €25 én is er, naast de combi- en VIP-formules, ook voor het eerst een heus ‘ambiancepakket’. Voor de aantrekkelijke prijs van €65 krijgt de fijndrinker hiervoor maar liefst 10 halve liters van het heerlijke Wieze Festbier én is de inkom volledig gratis! De organisatie zet heel bewust in op deze strategie, zo zegt Ben Mouling van Radar Events: “De gemiddelde Vlaming heeft het helemaal gehad met de berichtgeving rond de stijging van de prijzen voor energie, voedingsmiddelen, entertainment, horeca, belastingen allerhande…en kreunt onder het steeds duurder wordende leven. Wij willen met de Wieze Oktoberfeesten tegen deze negatieve stroom inzwemmen en een bescheiden polonaise van hoop bieden. Iedereen moet kunnen genieten van ons ‘Feest van de Vriendschap’ en daarom leveren wij de inspanning om onze ticketprijs naar beneden te halen, zonder weliswaar in te leveren op de kwaliteit en beleving van de Wieze Oktoberfeesten.”

Bratwursten, kip aan ‘t spit, tafels en banken gevuld met vrienden, Lederhosen, Dirndls, spraakmakende optredens, respect voor de traditie, een unieke sfeer tussen jong en minder jong, vollenbak ambiance en héél veel Wieze Festbier! De succesvolle ingrediënten die iedereen luidkeels Ein Prosit! doen inzetten tijdens de Wieze Oktoberfeesten zijn ondertussen genoegzaam bekend. Ook nieuwkomers en headliners De Romeo’s (14 oktober) en Bart Kaëll (15 oktober) hebben er veel zin in en kijken reikhalzend uit naar hun grote Wieze Oktoberfeesten-debuut: Ik kijk enorm uit naar mijn optreden op 15 oktober in de Oktoberhallen. Als ik mijn collega’s die er reeds optraden tijdens de voorbije edities mag geloven, is het daar werkelijk een uniek en ongezien feestje. Ik zal alleszins alle zeilen bijzetten om tijdens mijn eerste optreden op de Wieze Oktoberfeesten iedereen in de Oktoberhallen op en naar te laten dansen”, zegt Bart Kaëll met de hem kenmerkende glimlach om de mond.

Feest! © PADI/Daniël

Een onmisbaar bestanddeel van de Oktoberfeesten blijft natuurlijk het bier! Brouwerij De Brabandere brouwt voor de Wieze Oktoberfeesten opnieuw hun uniek ‘Festbier’ met een lager alcoholpercentage van 3,5%, maar met een gelijkaardige kruiding als de bestaande Wieze Tripel. Het is ook het enige bier dat wordt geschonken op de feesten. “Met een bier laag in alcohol en vol van smaak, kunnen de bezoekers ten volle genieten van een echte Oktoberfest-beleving”, zo zegt de brouwerij.

Dresscode is niet verplicht, maar wordt toegejuicht voor een totaalbelevenis! (PADI)

Wieze Oktoberfeesten 2022 op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober 2022 in de Oktoberhallen te Wieze. Twee dagen en VOL is (nog steeds) VOL! Tickets & info: www.wiezeoktoberfeesten.be – Tickets vanaf €25 (incl. reservatiekost).