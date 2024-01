Wie zijn de uitreikers van De MIA’s in het Antwerpse Sportpaleis?

Morgen, 24 januari, is het zover: de zestiende editie van de MIA’s (Music Industry Awards). Niels Destadsbader presenteert, maar liefst tien geweldige Vlaamse artiesten staan dan op het podium, en er worden heel wat prijzen uitgereikt. De MIA’s zijn een organisatie van VRT en VI.BE – het steunpunt voor artiesten en de muzieksector. Ontdek hieronder alles over de uitzending morgenavond, live vanuit het Sportpaleis in Antwerpen en te zien op VRT 1 en VRT MAX.

Vandaag wordt ook bekend gemaakt dat de Sector lifetime achievement award naar ICP recording studios gaat. Met deze award brengen de VRT en VI.BE hulde aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ondersteuning en ontwikkeling van de Vlaamse muzieksector. ICP opende de deuren in 1980 in Brussel en bijna 45 jaar later is het nog steeds een internationale referentie.

Daarnaast maakt VRT 1 bekend welke bekende gezichten een MIA zullen uitreiken in de show: niemand minder dan Gloria Monserez, Tom Waes, Michèle Cuvelier, Guga Baúl, Loena Hendrickx, Willem De Schryver, Elisabeth Lucie Baeten, Tine Embrechts, Ella Leyers, Geert Van Rampelberg, Average Rob & Arno The Kid, Kristel Verbeke, Alex Callier, Jennifer Heylen en Bart Cannaerts nemen dit voor hun rekening. Deze editie trakteren Bazart, Pommelien Thijs, Bart Peeters, Gustaph, Brihang, Metejoor, Coely, Glints, Portland en DIKKE het publiek op spetterende optredens.

Zoals altijd wordt de uitzending van de MIA’s op VRT 1 ondertiteld. Voor het eerst zal er ook live VGT (Vlaamse gebarentaal) en audiodescriptie worden voorzien voor de MIA’s, via het kanaal van Ketnet. De winnaars in de sectorcategorieën (Auteur-Componist, Muzikant, Producer, Live Act, Artwork, Videoclip) worden woensdagavond bekendgemaakt op Studio Brussel, tussen 19.00 en 20.30 uur. (PADI)

De MIA’s: op woensdag 24 januari om 20.40 uur live op VRT 1 en VRT MAX.