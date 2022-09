Wevelgemnaar Bart Herman in de bloemetjes gezet tijdens ‘Golden Lifetime Awards’ in Aarschot

Hij woonde al in o.a. Kortrijk, Oostkamp, Wetteren en Leuven, maar toch zal Bart Herman voor altijd een kind van de Leie zijn. Op Valentijnsdag van dit jaar vierde hij zijn 63ste levensjaar en de muzikale duizendpoot is duidelijk nog niet van plan om te stoppen. Dat was ook de organisatoren van de Golden Lifetime Awards niet ontgaan en dus mocht de geboren Wevelgemnaar woensdag naar Aarschot afzakken om er zijn prijs in ontvangst te nemen tijdens een drie uur durende huldeviering.

Het was intussen al de 17de keer dat de Golden Lifetime Awards werden uitgereikt in Aarschot. Dat zijn Awards voor het Nederlandstalige lied en die worden telkens uitgereikt aan artiesten die hun sporen meer dan verdiend hebben tijdens hun carrière. Sinds enkele jaren wordt er telkens een ere-laureaat gekozen, is er een carrièreprijs en wordt ook een overleden artiest postuum gehuldigd. In die laatste categorie was het deze editie de beurt aan Wim De Craene, die op de dag van de huldiging dag op dag 32 jaar eerder overleed. Met hits als “Rozanne”, “Christine” en “Tim” is De Craene tot op vandaag nog meer dan regelmatig te horen op de Vlaamse radio’s. Het beeldje werd voor de gelegenheid in ontvangst genomen door zoon Ramses De Craene. Een leuk weetje, het nummer “Tim” werd destijds gezongen als ode aan Wims zoon, maar omdat Ramses songgewijs niet goed bekte, koos hij voor de naam van de zoon van een goede vriend van hem. Maar eigenlijk had zijn grote hit dus “Ramses” moeten heten.

Tim © PADI/Tom

Wims introductie werd gebracht door Yvette Ravell, die tijdens de vorige editie nog de carrièreprijs in ontvangst mocht nemen. Ditmaal ging die prijs naar Erik & Sanne. Het is al van datzelfde jaar 1990 geleden dat Erik Van Neygen en Sanne Denotté hoge ogen gooiden met hun “Veel te mooi” en zo het begin inluidden van nog veel meer moois. Komende zondag begint Erik Van Neygen overigens aan een gloednieuwe theatertournee die draait rond zijn rijkgevulde carrière. Van een timing gesproken! Net zoals de familie van Wim De Craene, werden ook Erik & Sanne vergast op drie eigen nummers die voor de gelegenheid vertolkt werden door de Prins Junior Band. Een speciale beleving, zo vertelde het duo. Tot dusver zagen ze hun nummers nog nooit gecoverd worden.

Een trotse Bart Herman. © PADI/Tom

Maar dé ster van de avond was natuurlijk onze eigenste Bart Herman. Dat de geboren West-Vlaming erg graag gezien is in Vlaanderen, werd woensdag nog maar eens duidelijk in Aarschot. Ook hij was blij verrast met de drie nummers die de Prins Junior Band voor hem had uitgekozen en sloot de avond zelf ook nog af met twee eigen nummers, waaronder ook “Jij laat me niet los”, één van de nieuwste nummers van Bart. Daarin brengt hij hulde aan de veel te vroeg overleden oud-dorpsgenoot en vriend Wim De Craene. Dat nummer is overigens te vinden op zijn nieuwste plaat “Volwassen en gestreken” en werd mee geproducet door 3JS-zanger Jaap Kwakman. (PADI & Tom)