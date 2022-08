West-Vlamingen vonden zonder problemen de weg naar Tomorrowland in Boom: “Dit is een pretpark voor grote mensen!”

We hoorden er al veel over praten, we zagen er al veel over op de tv en lazen er ook al vaak over in de krant, maar zelf waren we er nog nooit geweest. Nu kregen we eens de kans om ons onder te dompelen in de wereld van Tomorrowland én we zijn geschrokken. Inderdaad, geschrokken omdat je zelfs met woorden maar moeilijk kan overbrengen wat je daar te zien krijgt. Ongelofelijk! We vielen van de ene verbazing in de andere. “Dit is hier een pretpark voor de grote mensen”, zei er iemand tegen ons en dat klopt. Nu beseffen we waarom mensen van de andere kant van de wereld naar Boom afzakken om Tomorrowland bij te wonen. In de voorbije drie weekends kwamen er volgens de organisatie maar liefst 600.000 mensen afgezakt naar dit technofestival. Waren er nog kaartjes, dan was het aantal nog gestegen, maar helaas was de limiet bereikt. Onze visie: Tomorrowland moet je zeker én vast één keer in je leven hebben meegemaakt, zelfs als je geen technofan ben.

Zondag deden we in maanden al niet meer zoveel stappen. Wàt is dat terrein uitgestrekt, wàt een verschillende nationaliteiten kwamen we tegen én zoveel verschillende outfits. Velen die naar Tomorrowland afzakken, zijn inderdaad verkleed. En ochja, wat ons ook opviel: zoveel mensen, maar geen miserie, zoveel eet- en andere standjes, maar een kraaknet terrein dankzij die tientallen vrijwilligers die constant rondlopen met een plastieken zak en een speciale stick om vuilnis te verwijderen. Chapeau!

Tijdens onze wandeltocht luisterden we naar gesprekken en zo kwamen we ook West-Vlamingen tegen. Inderdaad, we hoorden regelmatig iets in ‘’t West Vloams’ zeggen en dus spraken we die mensen even aan.

Peter Vansteenkiste en Charline Vanhee uit Izegem maakten van hun beiden een foto met op de achtergrond de indrukwekkende Mainstage. De zaakvoerder van Slagerij Peline en zijn vrouw waren voor de eerste keer aanwezig. “Een cadeau dat we kregen van onze oudste zoon Elias”, vertelt Peter. “Zowel Elias als zoon Ewout zijn present op Tomorrowland, dit al vele jaren. Ze spraken daar altijd vol lof over. We zijn hier nog maar pas en we vinden dat al de max. Tijdens de middag mogen we eten in het restaurant.”

Martyna, Silke, Helene en Jolien © PADI/Sandro

Vier dames poseerden bij het publiek. “We zijn performers voor soul15 making people happy’, lacht het viertal. Op onze foto bemerk je v.l.n.r. Martyna Milan uit Kortrijk, Silke van den Heuvel uit Geel, Helene Van Halewyck uit Antwerpen maar haar mama woont in Knokke, Jolien Orye uit Sinaai. Ze zijn trouwe aanwezigen op Tomorrowland, die vooral de mensen blij maken met hun aanwezigheid. Op hoeveel foto’s deze dames prijken. Sorry, dat aantal kunnen we niet meedelen, maar het zijn er heeeeeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeel.

Anthony © PADI/Sandro

Anthony Lecot uit Wevelgem verliet eens de VIP-box voor een foto. “Ik kom hier vooral voor de sfeer. Het is al de derde keer dat ik hier present ben. Ik denk dat ik ook in 2018 en 2019 hier aanwezig was. Mijn voorkeur qua artiesten? Sorry, die heb ik helemaal niet.”

Glenn © PADI/Sandro

Bijna op hetzelfde moment spraken we met Glenn Van Hollebeke uit Ingelmunster. “Dit is mijn dertiende editie”, glundert hij. “Ik leerde Tomorrowland heel toevallig kennen. Er was een feestje in Antwerpen. Ik zag de line up langs de weg. Ik hoorde enkele namen graag en besloot af te komen. Toen was Tomorrowland nog heel klein. Je kon je tickets afhalen in de Free Record Shop, zelfs nog één dag ervoor. Jaar na jaar werd dat groter en stonden er grotere namen op de affiches. Ik kom ieder jaar voor één weekend. Ik start op donderdagavond op de camping met een pré-party. De vrijdag, zaterdag en zondag is het dan festival. Mijn vrouw komt voor de helft van het weekend mee, omdat het behoorlijk zwaar is en we nog met kindjes zitten. Maar hier hebben we al een vaste vriendengroep met mensen uit o.a. Izegem, Kuurne, Kortrijk….”

Elke en Yelle © PADI/Sandro

Even verderop spraken we met Elke Vanlerberghe en Yelle Deketelaere uit Pittem. “Ik werk bij Penta Reizen in Izegem”, vertelt Elke. “Mijn baas Luc Demuynck belde op dat hij twee tickets in z’n bezit had voor de VIP-box van Brussels Airlines op Tomorrowland. Ik twijfelde nog of we zouden gaan, want ik zit met een klein kindje. Mijn man ging direct akkoord. Omdat hij morgen nog vakantie heeft en ik moet werken, ben ik hier dan ook BOB”, lacht Elke. “Wàt een feest, zo groot. Je bent overweldigd door alles met zoveel podia. Enkel om 16 uur zijn we verplicht om in de skybox present te zijn, want dan geeft Brussels Airlines een introductie, maar ervoor en erna zijn we vrij en mogen we dus op onze eigen manier Tomorrowland verkennen. Het is de max om zoiets mee te maken. Dit feestje zal Yelle en mij lang bijblijven.”

Louise en Simon © PADI/Sandro

Het was al heel druk toen we Louise Dewaele en Simon Vandewiele uit Zwevegem tegen kwamen. Eén weekend eerder werkte Louise ’s nachts voor een cateringbedrijf, waardoor ze spontaan twee Tomorrowland-tickets ontving. “Ik moest niet lang nadenken wie ik meenam”, lacht Louise, terwijl ze naar haar partner Simon keek. Beiden zijn 26 jaar. Voor Simon was het de allereerste keer dat hij in Tomorrowland was. “Dit is hier een pretpark voor grote mensen”, bekent hij. “Persoonlijk ben ik onder de indruk.”

Jan, Gunther, Sarah en Stephanie © PADI/Sandro

In de Moose-bar was niet enkel zanger Steve Tielens aan het vieren, maar kwamen we ook een vriendengroep tegen. Jan Lantsoght groeide op in Brugge, maar woont nu in Keerbergen, samen met Stephanie Vande Kerckhove. Gunther Marcus en Sarah David zijn van Oostkamp. “We zijn al moaten vanaf het vierde middelbaar”, verklapt Gunther. “We komen af voor de sfeer, voor de leuke muziek.” (PADI)