West-Vlamingen trokken massaal naar de Foute Party van Qmusic in Flanders Expo in Gent én ook wij waren erbij!

Op vrijdagavond of de laatste vrijdag van juni gingen naar jaarlijkse traditie weer heel wat feestvierders uit de bol op het jaarlijks groot evenement van Qmusic: de Foute Party.

Een hele week lang werd er op Qmusic afgeteld naar die foute party met als hoogtepunt de foute 728. De lijst met alle foute klassiekers waar X-session met ‘On And Ond’ op één stond. Om 20 uur was het dan zover: de deuren van Flanders Expo in Gent gingen open voor dé Foute Party. Meer dan 18.000 aanwezigen zorgden voor een uitverkochte editie. Het verkeer rond de loop van Flanders Expo stond dan ook enige tijd vast en Qmusic zelf communiceerde om de bordjes te volgen en niet je GPS. Onder de aanwezigen spotten we ook een aantal West-Vlamingen, die maar al te graag zin hadden in een feestje. Overal klonk hetzelfde: “Geweldig om één avond helemaal fout te gaan op de foutste muziek die er bestaat. Hier gaan alle remmen los en mag en kan alles!”

Benny Plamont en vrienden uit Ieper © Pieterjan

Emilia Dayer uit Oedelem, Camille Commeye en Michiel Kindt uit Izegem en vrienden © Pieterjan

Dat alles kan mag je letterlijk nemen. Een geweldige show in een fantastisch jungle decor met heel wat dansers en special acts maakten er visueel al een prachtig plaatje van. De avond werd gestart met de Q-DJ’s die voor een spectaculaire muzikale opening zorgden. Daarna volgden Christoff, Snollebollkes, Katrina & The Waves (die op haar 63ste nog altijd even goed ‘Walking On Sunshine’ brengt), Wim Soutaer, Jan Smit (die als verrassing Gert Verhulst en James Cooke meebracht voor hun hit ‘Altijd’. De heren kwamen rechtstreeks van het podium van ‘Vergeet Barbara’ naar Flanders Expo), de reünie van de M-kids, Bart Kaël en Cascada afgewisseld met heel wat foute DJ-sets Kortom, de Foute Party was een feest om nooit te vergeten. Of misschien toch snel te vergeten, wanneer men één dag later met een serieuze kater zat… (PADI & Pieterjan)

Maarten Parmentier en Dimitri Van Brugghe uit Brugge © Pieterjan

Stefan Degroote en Nancy Vanhoutte uit Sint-Pieters (Brugge) © Pieterjan

Laura Buyse, Tine Chabeli, Niels, Keno en vrienden uit Ingelmunster © Pieterjan