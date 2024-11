West-Vlamingen Nooni, Louis, Lucas en Nimay spelen mee in de nieuwe musical ‘Vrijdag.’ in het Zuiderpershuis in Antwerpen

Tot en met 17 november brengt The Singing Factory de opmerkelijke, nieuwe musical ‘Vrijdag.’ op de planken in het Zuiderpershuis in Antwerpen. ‘Vrijdag.’ brengt een aangrijpend verhaal rond de helaas brandend actuele problematiek van de Amerikaanse school shootings.

Maar liefst 52 jongeren tussen 12 en 18 jaar, verdeeld over 2 volwaardige casts die afwisselend telkens een klas van 26 leerlingen spelen, storten zich vol overgave in dit bijzondere avontuur. Musicalicoon Vera Mann deelt op (en naast) de scène al haar kennis, ervaring en kunde met de jongeren als lerares Frances. Bij de cast zitten er ook West-Vlamingen: Nooni Merchiers (Bredene), Louis en broer Lucas Geldhof (Oostkamp) en Nimay Verlinde (Zillebeke). Het onderwerp wordt behandeld met het grootste respect en brengt een noodzakelijk verhaal van vriendschap, verlies, maar ook hoop, in de schaduw van een ondenkbare tragedie.

De cast! © PADI/Veronique

Onze medewerkster Veronique trok naar de première en stuurde volgend verslag door: “De musical ‘Vrijdag.’ biedt een krachtige en diep aangrijpende voorstelling die het publiek tot in het hart raakt. Gebaseerd op ware gebeurtenissen, vertelt deze musical het schokkende verhaal van een laatste les voor het examen vrijdag 2 juni, die op tragische wijze wordt onderbroken door een schietpartij. De spanning en emoties die zich ontwikkelen, houden je als toeschouwer op het puntje van je stoel. De muzikale nummers zijn intens en doordringend, en voeren je mee in de gedachten en angsten van de leerlingen en hun leerkracht, die zich samen in de klas bevinden, vastgehouden door de dreiging aan de andere kant van de deur. Door de expressieve teksten en indrukwekkende muziek komt hun besef naar voren: wat als dit de laatste keer is dat ze hun geliefden zouden kunnen zien? ‘Vrijdag.’ benadrukt op een indringende manier hoe kostbaar het leven is, en zet je aan tot nadenken. Het stuk spoort je aan om nooit een dag voorbij te laten gaan zonder een lief woord voor degenen die dichtbij je staan. Het is een boodschap van liefde, vergankelijkheid en hoop, die lang blijft nazinderen. Met een getalenteerde cast en een productie die oog heeft voor detail en emotie, is ‘Vrijdag.’ een onmisbare musical ervaring voor iedereen die op zoek is naar een voorstelling die niet alleen entertaint, maar ook inspireert… (PADI & Veronique)

Info en tickets: www.singingfactory.be