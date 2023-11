West-Vlamingen Herbert Verhaeghe én David Vandyck wonnen één Award in de Loftrompetten in Oostende

Vrijdagavond vond de opname van de eindejaarsshow plaats bij Vayamundo in Oostende. Tijdens die avond werden ook de Loftrompetten 2023 uitgereikt.

De Carriéreprijs ging naar Dana Winner. David Vandyck uit Zedelgem won in de categorie ‘Beste nummer gebracht door een zanger’. Anouk Matton kreeg de trofee in de categorie ‘MENT verrassing’. Herbert Verhaeghe uit Kuurne won in de categorie ‘Beste originele nummer’. Lissa Lewis kreeg een Loftrompet voor ‘Beste nummer zangeres’, Wim Soutaer & Charles Van Domburg scoorden in de categorie ‘Beste videoclip’, 4-Tact in ‘Behoud Cultureel Erfgoed’ en De Jongens werden winnaars in de categorie ‘duo-groep beste nummer’. (PADI)