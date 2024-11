West-Vlamingen Febe, Nino én Mauro spelen mee in ‘Peter Pan’ in Antwerpen: “Het is heel fijn om terug te zijn bij Deep Bridge”

Vanaf 7 december 2024 presenteert Deep Bridge een volledig eigen musicalversie van het tijdloze verhaal van ‘Peter Pan’ in Antwerpen, Gent en Hasselt. In deze musical spelen er ook enkele West-Vlamingen mee: Febe Salembier uit Roeselare, Nino Ameye uit Avelgem en Mauro Degroote uit Deerlijk.

Sophie Janssens (Peter Pan), Nordin De Moor (Kapitein Haak), Lotte De Clerck (Wendy), Lotte Stevens (Tinkerbel), Jozefien Grossen (Nana) en Jervin Weckx (Mr. Smee) krijgen op deze betoverende reis ook een stevige lading zeer jong musicaltalent mee, want maar liefst 14 jonge avonturiers tussen 8 en 13 jaar wisten ook een reispas naar Neverland te bemachtigen.

Febe Salembier uit Roeselare © PADI

Febe (23) woont in Roeselare. “Van jongsaf aan zat ik al in dansscholen. Daarna studeerde ik aan Lucia Marthas in Amsterdam, waar ik mijn bachelor-opleiding en docent dans behaalde. Twee jaar geleden verliet ik de schoolbanken. Ik begon in Cabaret Magiq in Hamme. Daar ben ik vaste showgirl. Het is al mijn tweede seizoen. Verder geef ik les overal in Vlaanderen. ‘Peter Pan’ is mijn allereerste musicalproductie waarin ik zelf meedoe. Dat is wel heel spannend, maar ik vind het super leuk. Ik ben assistent-choreografe, dance captain en ik ben ook vast lid van het ensemble.”

Nino Ameye uit Avelgem © PADI

Nino (21): Ik was al altijd bezig met muziek. Ik doe nu mijn vierde jaar aan het Conservatorium in Brussel, waar ik bezig ben met mijn master musical. Ik heb er al een stageplaats run 2 van ‘14-18’ opzitten en ‘Peter Pan’ is mijn tweede musical. Na ‘Peter Pan’ ga ik vanaf maart terug voor de laatste voorstellingen naar ’14-18’. Ik ben een deel van het ensemble. Het is uitdagend, maar heel fijn. Het is veel danswerk en dat vind ik wel leuk. Dat is een groot verschil met ’14-18’.”

Mauro Degroote uit Deerlijk © PADI

Mauro (14): “Dit is mijn derde grote productie. Ik deed al mee in ‘Charlie’, daarna ‘Christmas Carol’ en nu ‘Peter Pan’. Het is heel fijn om terug te zijn bij Deep Bridge. Hier hangt een leuke sfeer. De groep voelt als één familie aan. Binnen ‘Peter Pan’ speel ik de oudste broer van Wendy. Samen met Peter Pan & Wendy ga ik naar Neverland. Daar beleven we heel veel avonturen. In deze rol mag ik in enkele liedjes meedansen en dat doe ik wel graag. Ik zit nu in het derde middelbaar in het MUDA in Gent, richting muziektheater. Mijn droom is later naar het Conservatorium in Brussel te gaan en daarna mijn boterham verdienen met musicals.” (PADI)

