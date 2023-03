West-Vlaming Thomas Julian schittert met z’n accordeon op het podium van Het Schlagerfestival in Hasselt

Vrijdagavond stond Thomas Julian – afkomstig uit Zwevegem – op het podium van Het Schlagerfestival in Hasselt. Thomas timmert al meerdere jaren aan zijn muziekcarrière. Door zijn goed contact met Luc Steeno mocht Thomas op zijn accordeon meespelen op het grootste schlagerfestival van het land, terwijl Luc zijn alombekende hit ‘Hij Speelde Accordeon’ zong. Duizenden mensen zongen dit lied mee. Thomas genoot. Ook op zaterdagavond en op zondagnamiddag is Thomas eveneens nog te gast op dit schlagerfestival in Hasselt. Wat een eer voor deze West-Vlaming.

Achter de coulissen bemerkten we niet één West-Vlaamse artieste namelijk Laura Lynn uit Ardooie, maar ook Thomas Julian kwam naar ons toe om goeieavond te zeggen en om pas dan officieel mee te delen dat hij eveneens op het podium zou staan. Thomas hield dit nieuws immers heel stil en dit inderdaad tot het allerlaatste moment.

Hoe kwam je in contact met Thomas?

Luc Steeno: “Eind vorig jaar deed ik daar enkele optredens mee. Toen vroegen de inrichters of Thomas mocht meespelen, omdat hij heel goed accordeon speelde. Toen ontstond eveneens het idee om Thomas ook mee te nemen op het podium van Het Schlagerfestival in Hasselt. Dat was mogelijk. Ik drong ook erop aan om een single op te nemen, want het is belangrijk dat Thomas Julian uit de anonimiteit treedt en met een eigen single uitpakt. Volgende week komt die single eindelijk uit.”

Thomas Julian en Luc Steeno © PADI/Jens

Is het een single waarop jij meezingt?

Luc: “Neen, ik hielp mee aan de productie. Ik gaf Thomas goede raad en legde de nodige contacten. Wees gerust, je gaat ervan horen. Ik ben er nu al zeker van dat het een hit wordt in Vlaanderen.”

Welk nummer breng je uit?

Thomas: “Eerst en vooral ben ik zo blij dat ik via Luc de kans krijg om hier op te treden, op de moéder van de schlagerfestivals. Ik vind het ook fantastisch dat ik volgende week een nieuwe single uitbreng. Inderdaad, op vrijdag 31 maart komt mijn lied ‘Engelbewaarder’ uit, een song die bekend is van zangeres Mieke die het vele jaren geleden uitbracht. We staken dit liedje in een gloednieuwe versie.”

Luc Steeno en Thomas Julian © PADI/Jens

Hoe verloopt je Duits avontuur?

Thomas: “Ik ben nog constant bezig met contacten te leggen in Duitsland. Maar als je kansen in Vlaanderen krijgt, dan grijp ik die ook met beide handen vast. Daarom sta ik nu ook op Het Schlagerfestival en komt er ook een Nederlandstalige single uit. Ik ben er zeker van dat optreden op Het Schlagerfestival een enorme boost zal geven aan mijn carrière en dat ook mijn single zal aanslaan.”

Luc Steeno en Thomas Julian tijdens hun optreden. © PADI/Jens

Thomas zal in drie dagen tijd voor zo’n 30.000 mensen optreden. Eén dag na zijn eerste optreden vroegen we hem hoe hij dat allemaal beleefde, want als artiest sta je niet iedere dag voor zo’n massa of gemiddeld 10.000 mensen per dag op te treden. “Vooraf viel de stress goed mee, maar de ontlading nadien was enorm. Ik mocht optreden voor zo’n gigantische mensenmassa. Inderdaad, voor een zee van mensen die meezingen en meefeesten. Dit heb ik nooit zo intens kunnen ervaren én dit is ook een ervaring die ik nooit zal vergeten”, zegt Thomas aan de telefoon. (PADI)

Wie de ‘Glitter & Glamour’-editie van Het Schlagerfestival 2023 dit weekend nog wil meepikken, kan de laatste tickets scoren voor de zaterdag om 20 uur of zondag om 15 uur aan de kassa of online op www.hetschlagerfestival.be.