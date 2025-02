‘West-Vlaanderen boven’ tijdens De Kastaars! in Puurs met een Award in de categorieën ‘Podcast’, ‘Fictiereeks’, ‘Doorbraak’, Carrièreprijs’ én ‘Impact’

De Kastaars! van ‘Podcast’, ‘Fictiereeks’, ‘Doorbraak, ‘Carrièreprijs’ én ‘Impact’ gingen allemaal naar West-Vlaanderen. “Vlaanderen Boven!” zei presentator en tevens West-Vlaming Rik Verheye nadat onze provincie er ‘nog maar’ twee had gewonnen.

Deze derde editie van De Kastaars! begon heel goed voor onze provincie, want Gert en zoon Viktor Verhulst mochten direct de allereerste Award in ontvangst nemen in de categorie ‘Podcast’ en dit voor hun programma ‘Vik & Gert’. Gert zei dat hij niets had voorbereid en bedankte voor het vertrouwen. De uitreiking ging verder en alweer viel onze provincie in de prijzen. De Kastaars! van ‘Fictiereeks’ was voor ‘Chantal 2’. Maaike Cafmeyer en haar ploeg namen die in ontvangst. “Ik wil de kijkers bedanken om iedere zondagavond op ons af te stemmen”, zei Maaike.

Even poseren voor de groepsfoto. © PADI

De Award rond ‘Nieuwkomer’ was voor het programma ‘De expeditie: Groenland’. Alweer verscheen een West-Vlaming op het podium, namelijk Viktor Verhulst, die aan dit programma deelnam. Ook Tine Embrechts stond op het podium. “Ik zal maar het woord nemen, want Vik zit weer vol emoties. Dankjewel aan iedereen die aan dit programma deelnam. En vooral ook aan de crew, die niet enkel hard werkte maar ook veel koude leed.” De volgende Award was deze voor ‘Doorbraak’. Opnieuw verscheen een West-Vlaming op het podium, namelijk Manu Van Acker uit Oostende. Hij was enorm geschrokken, maar 2024 was inderdaad voor hem hét jaar van de doorbraak. “Ik ben aan het trillen. Bedankt aan de mensen die mij deze prijs gaven. Ik dank iedereen die in mijn geloofde en aan die fantastische zenders die met mij samenwerken. Het allerbelangrijkste is mijn fantastische familie, vrienden én management.”

De ‘Doorbraak’ was voor Manu Van Acker. © PADI

Gert Verhulst kreeg de ‘Carrièreprijs’. © PADI

De Carrièreprijs was voor Gert Verhulst. Die schrok en zei op het podium: “Ik ben iemand van weinig woorden, het zal dus niet lang duren. Toen ik vier of vijf was keek ik naar de tv, dan bleef ik ook in dat bakske zitten. Ik wilde presenteren, ik wilde tv maken. Volgend jaar doe ik dat 40 jaar en ik besefte al dat dit de mooiste job op aarde is. Dank aan mijn ouders, die nogal fier zouden zijn. Dank aan mijn kinderen en hun mama die mij in ’t begin niet vaak zagen, mijn vrouw Ellen.” Koen Wauters zei dat er nog een verrassing volgde en dat men Gert niet zomaar zou laten gaan, verwijzend naar wat hij vorig jaar meemaakte. Free Souffriau, James Cooke, Koen Wauters en het Gert Verhulst-koor zongen een eigen versie van een Frans liedje ‘Une Belle Histoire’. Gert luisterde en was bij momenten wat ontroerd.

Viktor Verhulst won eveneens een Award. © PADI

‘Het Conclaaf’ viel ook in de prijzen. Eric Coens (afkomstig uit Nieuwpoort) mocht deze Award in ontvangst nemen uit de handen van mediaminister Cieltje Van Achter, getrouwd met Karel Bourgeois, zoon van Geert Bourgeois uit… Izegem. Hij vond het een eer dat zijn programma in de prijzen viel. Een programma dat hij maakte op vraag van Davy Parmentier, creatief directeur bij VTM.

De derde editie van ‘De Kastaars!’ was een méér dan geslaagde editie, vooral voor onze provincie West-Vlaanderen. (PADI & Jelle)