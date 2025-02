West-Vlaamse kids Mauro, Elise, Fay en Jerome spelen mee in revolutionair musicalspektakel ‘1830’ aan kasteel van Wijnendale: “Voor Fay een echte thuismatch!”

Uit méér dan 70 kinderkandidaten wisten Mauro Degroote (14 – Deerlijk), Jerome De Burghgraeve (12 – Kortemark), Elise Lagrou (11 – Wingene) en Fay De Bruyne (11 Torhout) in de audities te overtuigen en dus spelen ze de kinderhoofdrollen in het revolutionaire musicalspektakel ‘1830’ dat vanaf 13 augustus te zien is aan het kasteel van Wijnendale (Torhout).

Na het enorme succes van het prachtige musicalspektakel ‘Marie-Antoinette’ in september 2023 in Torhout, brengt productiehuis Historalia in augustus 2025 het indrukwekkende musicalspektakel ‘1830’ naar het kasteel van Wijnendale. Vertrekkende vanuit de wortels van onze nationale geschiedenis, brengt ‘1830’ op een onvergetelijke en revolutionaire manier hulde aan de geboorte van het Koninkrijk België.

De hoofdcast van ‘1830’. © PADI/Patje

Het kasteel van Wijnendale, met zijn rijke geschiedenis en schilderachtige omgeving, is de perfecte locatie om het verhaal van de Belgische Revolutie tot leven te brengen. Terwijl de zon ondergaat en de eerste tonen van de muziek weerklinken, word je als toeschouwer meegenomen naar een tijd waarin moed en vastberadenheid het lot van een natie bepaalden. Je zal overdonderd worden door een meeslepend, warm verhaal, een indrukwekkend decor en een ronduit fantastische cast. Zo zullen o.a. doorwinterde (musical)acteurs als David Cantens, Maike Boerdam (geboren Knokke-Heist), Pieter Casteleyn (Oostende/Roeselare), Lotte Heuten, Tim Saey (Beernem) Nordin De Moor, Pieter Jan De Paepe, Belle Van der Pijl, Rick Van den Belt en Ad Knippels zowel historische als fictieve personages tot leven brengen. De voorstelling zal verder bol staan van spectaculaire en levensechte scènes, een verbluffend dansensemble en professionele stuntmensen.

Fay De Bruyne uit Torhout speelt een thuismatch. © PADI/Patje

Nadat ze wisten te overtuigen tijdens de audities zullen de 12-jarige Jerome De Burghgraeve uit Kortemark en de 14-jarige Mauro Degroote uit Deerlijk afwisselend als Ketje de kinderhoofdrol vertolken. Ketje is het guitige zoontje van verzetsstrijder André (David Cantens). Als jongere zusje Josephine krijgen Jerome en Mauro afwisselend hun provinciegenootjes Elise Lagrou (11 jaar, Wingene) en de eveneens 11-jarige Fay De Bruyne uit Torhout, die aan het kasteel van Wijnendale dus een echte thuismatch speelt, naast zich.

Het verhaal

‘1830′ biedt een revolutionaire kijk op het ontstaan van het Koninkrijk België. De revolutiegolf die in de 19de eeuw door Europa woedt, breidt zich uit als een olievlek tot ze ook onze contreien bereikt. Dit tot groot ongenoegen van de Hollanders die onder leiding van Koning Willem I het gezag hebben over de Belgische gebieden. De Belgen drukken steeds meer hun ontevredenheid over zijn regeerstijl uit, tot op een avond heel Brussel in rep en roer wordt gezet… Sleutelfiguren zoals Frédéric de Merode en Louis de Potter vechten mee voor de vrijheid van het Belgische volk. Gaandeweg leer je een Brussels gezin kennen dat alles van dichtbij meemaakt. Vader André is een hevig verzetsstrijder, zijn dochter Anna en zijn jongste kinderen Ketje en Josephine raken elk op hun eigen manier verweven in de revolutie. ‘1830’ vertelt een verhaal vol actie, liefde en emotie. Een must-see voor elke liefhebber van muziek, theater en geschiedenis. (PADI)

Beleef het prachtige musicalspektakel ‘1830’ vanaf 13 augustus tot en met 6 september 2025 aan het kasteel van Wijnendale. Tickets & info: historalia.be