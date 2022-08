West-Vlaamse Geike Arnaert steelt de show tijdens optreden Hooverphonic in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

De Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke was goed volgelopen voor Hooverphonic. De drieduizend aanwezigen kregen dan ook waar voor hun geld.

Alex en zijn band brachten, samen met The Belgian Session Orchestra, al hun grote hits. Geike Arnaert met haar iconische stem wist iedereen te vervoeren. Iemand zei mij : Wat een fantastische MADAM is dat. De stemming in de zaal was dan ook meer dan behoorlijk. Na afloop kreeg Hooverphonic dan ook zoals het hoort een daverend applaus van een staand publiek. Voor de fans, een deel van hun setlist: ‘Love Me To Death’, ‘The Wrong Place’, ‘Belgium In The Rain’, ‘Stranger’, ‘Sometimes’, ‘Romantic’, ‘Eden’, Gravity’, ‘Jackie Cane’, ‘The Night Before’, ‘Badaboum’, ‘Mad About You’, ‘Barabas’, ‘Nirvana Blue’, ‘Amalfi’, ‘The World Is Mine’, ‘Hidden Stories’… (PADI – foto’s Daniël)