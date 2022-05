West-Vlaamse eer wordt gered door Balthazar op de MIA-nominaties in Brussel

Tijdens een wervelende show werden de MIA-nominaties uitgereikt in Paleis 12 in Brussel. Ook West-Vlaanderen mag feesten, want Balthazar viel in de prijzen in respectievelijk de categorieën ‘Beste Live Act’ en ‘Alternative’. In totaal konden de West-Vlamingen naar huis vertrekken met maar liefst elf MIA’s in diverse categorieën, maar het werden er uiteindelijk maar twee, met dank aan Balthazar. Velen hoopten dat Camille ook naar Wevelgem zou terugkeren met één of twee MIA’s, maar helaas had ze in de beide categorieën geen geluk. Camille mocht wél met ‘Vuurwerk’ de tv-uitzending starten.

In aanwezigheid van premier Decroo en echtgenote én eveneens in aanwezigheid van Prinses Delphine én voor een bomvol Paleis 12 werden er niet enkel nominaties uitgereikt, maar werd er nadien nog lang gefeest. De live-uitzending was al één uur bezig, maar nog altijd viel er geen West-Vlaamse winnaar te bespeuren. Geen Brihang, want die haalde het niet in de categorie Nederlandstalig. Ook geen Niels Destadsbader of Camille in de categorie ‘Beste hit van het jaar’. En dan was er de categorie ‘Doorbraak’. Iedereen dacht aan Camille, maar het was uiteindelijk terug Metejoor die met deze nominaties naar huis terug keerde. Dat was toch even pech voor Camille, die in deze categorie geen nominatie won. Slecht nieuws ook voor Compact Disk Dummies uit Desselgem, want die haalden het eveneens niet in de categorie ‘Dance’. Dan was het immers Regi die deze nominatie won. En anderhalf uur na de start van de uitzending kreeg Balthazar dan gelukkig toch nog een tweede MIA uitgereikt. De eerste van ’Beste Live Act’ was al eerder toegekend. Kon Camille even later nog winnen in de categorie ‘Hit van het jaar 2021? Wellicht moeilijk, want in dezelfde categorie zaten ook Metejoor (won al drie MIA’s!), Angèle (won ook al twee MIA’s), Jaap Reeseman & Pommelien Thijs. En het werd Angèle met Dua Lipa en de song ‘Fever’.

Willy Sommers won op deze MIA’s zijn tweede MIA. In februari 2021 won hij immers zijn eerste MIA. Nu won Willy in de categorie ‘Vlaams Populair’. De Vlaamse zanger was niet aanwezig wegens een optreden in…Roeselare. Willy werd live vanuit Roeselare in de uitzending gebracht, waar hij een dankwoord uitsprak.

Natuurlijk stond men tijdens de uitzending ook stil bij het overlijden van Stefan Fernando, dé schrijver van zoveel sterke hits (Porselein, Nobelprijs, Vuurwerk). Hij won postuum de MIA in de categorie ‘Auteur/componist’. Ook Arno kwam in een filmpje op het scherm aan het woord en sloot af ‘En braaf zijn hé’. Voor de tweede keer op rij stond het publiek in Paleis 12 recht als eerbetoon. Prinses Delphine liet de volledige zaal rechtstaan. “Ik ben geen koning of koningin, maar ik weet wel hoe je moet vieren als een koning of koningin. Dit is een speciaal moment…”, zei de prinses, waarna ze de naam bekendmaakte van de winnares én dit werd terug Angèle. (PADI)