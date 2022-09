West-Vlaams producer Patrick Hamilton in topvorm voor verjaardagsconcert ‘An Evening With Patrick Hamilton & Friends’

Op zaterdag 18 maart 2023 viert West-Vlaams succesproducer Patrick Hamilton in Concertgebouw Brugge zijn 60ste verjaardag. Dit tijdens ‘An Evening With Patrick Hamilton & Friends’, samen met 20 topmuzikanten en 18 gastartiesten, waaronder Willy Sommers, Tom van Landuyt en Ingeborg. Muziek domineert in Hamilton’s leven, maar daarnaast is gezondheid ook een belangrijk aspect. Om op en top fit te zijn voor het verjaardagsconcert heeft de muzikale duizendpoot zichzelf een nieuwe uitdaging aangemeten: de Zwintriathlon. 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen, dat staat Patrick en muzikale collega Nel Swerts te wachten. Wie het tweetal wil aanmoedigen tijdens hun heldhaftige tocht, kan op zaterdag 10 september terecht in Knokke.

Op sportief vlak is Patrick Hamilton niet aan zijn proefstuk toe. In 2014 bereikte hij namelijk na zo’n slordige 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,2 km lopen de Ironman-finish in Barcelona. Dat hij toen de ‘full distance’ uitdeed, blijft hem tot op vandaag verbazen en kracht geven: “Je weet nooit tot wat je lichaam allemaal in staat is tot je eens helemaal tot het uiterste gaat. De herinneringen aan de Ironman in Barcelona geven me nog steeds kracht in het leven. Ik heb toen aan mezelf bewezen dat ik een echte doorzetter ben en heb daarnaar geleefd sindsdien. Dat ik dat heb kunnen verwezenlijken is nog steeds één van de dingen waar ik het meest trots op ben, naast mijn muzikale successen natuurlijk. Ik ben eens benieuwd hoe Nel en ik het er, bijna 8 jaar na Barcelona, in de Zwintriathlon vanaf gaan brengen.” De tocht die hij samen met muzikaal collega en hooggewaardeerd ‘An Evening With Patrick Hamilton & Friends’ gastartieste Nel Swerts op 10 september 2022 zal afleggen in thuisstad Knokke, bestaat uit een slopende 1,5 km zwemmen in zee, 40 km fietsen en maar liefst 10 km lopen.

Patrick Hamilton

De producer, arrangeur, componist, songwriter en muzikant die steeds achter de artiesten heeft gestaan, treedt voor één keer zelf in de spotlights. Patrick Hamilton viert zijn 60ste verjaardag met een uniek en exclusief concert waarbij hij muziekcollega’s uitnodigt die zijn carrière kleur hebben gegeven. In totaal maken zo’n 18 gastartiesten hun opwachting, allen begeleid door Patrick zelf en 20 van zijn trouwste topmuzikanten. Ze delen alles met het publiek: muziek, verhalen, herinneringen en veel meer. Op zaterdag 18 maart 2023 gaat het dak van Concertgebouw Brugge eraf dankzij Ingeborg, Raf Van Brussel, Udo, Willy Sommers, Tom Van Landuyt, Petra, Nel Swerts, Yannick Bovy, Garry Hagger, Steffi Vertriest, Ella Luna, Fernando Varela (US), Marisa (Paradisio), Mark Masri (Canada), Katherine Jenkins, Jutta Borms, Hilde De Baerdemaeker en Evi Hanssen. (PADI)

Meer info en tickets voor dit fijne, unieke feestje zijn te vinden via:https://www.concertevents.be/line-up/an-evening-with-patrick-hamilton-friends/