West-Vlaams artiest David Vandyck zingt vanavond duet met Salvatore Adamo in Middelkerke: “De klik was er meteen!”

Vanavond kan je in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke terecht voor een concert van Salvatore Adamo. Ondersteund door zijn liveband zingt Salvatore bijna twee uur lang zijn grootste hits. Voor het publiek in Middelkerke heeft de levende muzieklegende nog een verrassing, want tijdens het optreden zingt hij een duet met dsinger-songwriter David Vandyck uit Zedelgem.

“Een paar weken geleden kreeg ik een telefoontje van Salvatore, die via een gemeenschappelijke kennis aan mijn nummer was geraakt, met de vraag of ik geen zin had om samen een duet te zingen. Ik moest even in m’n wangen knijpen (lacht), maar heb uiteraard meteen ingestemd. Ik besefte meteen dat het echt iets uitzonderlijks is wat Salvatore doet. Hij zingt bijna nooit duetten, laat staan met een Vlaamse collega-artiest. De voorbije week hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. Dat was bij hem thuis, waar we uitgebreid de tijd hebben genomen om kennis te maken en te repeteren.”, vertelt David. “Ik had me goed voorbereid en mij goed ingelezen, maar ik was vooral ook onder de indruk dat het wederzijds was en schrok hoeveel Salvatore van mij wist. Hij complimenteerde mij met mijn laatste album ‘Licht Aan De Overkant’ en mijn warme stemgeluid. Er was meteen een klik en de repetitie nam zelfs nog een onverwacht fijne wending aan. Ik verklap nog niets, maar de mensen die vanavond naar het concert komen, gaan het meemaken (lacht). ‘Si Jamais’ is het nummer dat we samen brengen. Uiteraard kijk ik er enorm naar uit en ben ik ontzettend benieuwd naar hoe het publiek gaat reageren op het duet. Het wordt hoe dan ook een bijzonder moment tijdens Salvatore zijn concert en op basis van zijn enthousiasme, merk je dat ook hij er nu al ontzettend veel zin in heeft. Het wordt hoe dan ook een mooie avond, want de klik tussen ons was er meteen.”

Voor de populaire zanger David Vandyck is het een bijzonder weekend. Vanavond deelt hij in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke het podium met Salvatore Adamo. Daarnaast kan je David vandaag, zaterdag én zondag ook aan het werk zien in de nieuwe zomershow van Jacky Lafon in Het Witte Paard. Maandagavond is David te gast in Bredene, waar hij bij Kim Debrie en Daan Masset een live versie brengt van zijn nieuwste single ‘Dans In De Regen’. (PADI)

Voor last-minute beslissers zijn er online en aan de kassa nog tickets te koop voor het vrijdagavondconcert van Salvatore Adamo en gastartiest David Vandyck. Meer info vind je op www.concertevents.be