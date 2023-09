Wens Ambulancezorg bracht Monique Devlieghere uit Assebroek naar idool Christoff in Plopsaland De Panne

Tussen de honderden aanwezigen op de derde editie van het Kustschlagerfestival in het Proximus Theater in De Panne was er ook één vrouw aanwezig, die van bijstand van de Wens Ambulancezorg kon genieten. De 76-jarige Monique Devlieghere uit Assebroek beleefde een onvergetelijke namiddag, dankzij de inzet van Neptunus-pro, Plopsa én de Wens Ambulancezorg.

“In 1984 werd mijn vrouw zwaar ziek. Ze was toen 38 jaar jong en lag zes weken in coma. Daarna volgde er een blijvende verlamming. Ze verbleef lange tijd in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Brugge. Later keerde ze terug naar onze woning in Assebroek, waar ik – samen met andere zorgverstrekkers – voor haar zorgde. Momenteel verblijft ze in het Woonzorgcentrum De Zeventorentjes in Assebroek, waar ze de nodige zorgen krijgt”, vertelt haar echtgenoot Raf Dufait. “Mijn vrouw is nog altijd heel ziek én had één wens, namelijk nog eens een optreden van haar idool Christoff te kunnen bijwonen. Dat is niet evident voor iemand die bedlegerig is. Gelukkig kwamen we in contact met de Wens Ambulancezorg uit Limburg, die ons bijstond om haar wens te realiseren. Voor Monique is dat echt een heel mooie namiddag.”

Christoff maakte tijd vrij voor Monique. © PADI/Daniël

Dieter Bruneel van neptunus-pro benadrukt dat het niet gemakkelijk was om die wens te realiseren. “Wij deden ons uiterste best om dat mogelijk te maken, samen met de mensen van Plopsa. Ook de Wens Ambulancezorg zorgde voor een grote inbreng.” Deze dienst – die bestaat uit vrijwilligers – haalden de patiënte op, brachten ze naar Plopsaland De Panne, zorgden voor de nodige begeleiding en ondersteuning, enz. Iedereen die eraan meewerkten, zorgde ervoor dat Monique een heel mooie namiddag beleefde. En Christoff, die kwam na zijn optreden terug om te poseren bij Monique, Raf en daarna ook bij de mensen van de Wens Ambulancezorg. (PADI)

Christoff, Monique, Raf en de vrijwilligers van de Wens Ambulancezorg. © PADI/Daniël