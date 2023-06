Wendy Van Wanten ontmoet schoolvriendinnen tijdens maatjesfestijn in Oostende

Naast Luc Caals was ook Wendy Van Wanten uit Aalter van de partij tijdens het maatjesfestijn in Oostende. Wendy komt graag terug naar Oostende, waar ze als Iris Vandekerckhove het levenslicht zag en eveneens opgroeide.

In de VIP-ruimte had Wendy een ontmoeting met Marina Cordy en Dorine Deckmyn, die nog allebei in Oostende wonen. Dat zijn twee van haar schoolvriendinnen. “Marina is al mijn vriendin sinds de kleuterklas en dit tot heden. We gingen ook samen naar het Lyceum in Oostende. We zaten eveneens een hele periode samen in de turnvereniging De Noordzee en gingen daarna altijd frietjes eten met een lookworst”, lacht Wendy. “Dat halen we nog altijd op wanneer we bij elkaar zijn. Onze mama’s waren ook goeie vriendinnen. Marina volgt mij al jaren ook naar optredens, tot op heden. Zij is jarig op 2 februari, ik op 6 februari. We sturen nog altijd verjaardagskaartjes naar elkaar. Vroeger vierden we – als kind – samen onze verjaardag. Dorine was mijn schoolvriendin en klasmaatje in het Koninklijk Lyceum in Oostende. Op zo’n momenten is het leuk van eens te kunnen bijpraten.” (PADI)