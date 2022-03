Op zondag 27 maart ben je vanaf 13 uur welkom in De Wante in de Gentstraat 238 in Ingelmunster.

Vanaf 14.30 uur kan je tijdens De Wante Events genieten van optredens van Bandit, Leah Bien, Chris Reilhof en Naomi Decadt (finalist Wante trofee). Eén kaart in voorverkoop kost 12 euro, aan de deur 15 euro. Vooraf reserveren is noodzakelijk op 0498 10 71 34. (PADI)