Welk fout kledingstuk hangt er in de kast van Christoff? En weet je méér over de foutste date van Wim Soutaer?

De Foute Party van Qmusic in Flanders Expo in Gent is terug voorbij. Maar liefst 18.000 mensen genoten van de muziek en kwamen in hun foutste outfit langs. Het werd één super gezellig feest. Wij waren erbij en stelden aan drie artiesten meerdere vragen.

Op een Foute Party stel je inderdaad fouten vragen en hieronder vind je onze vijf foute vragen terug, die we stelden aan Christoff, Wim Soutaer en de M-Kids.

Christoff

Voor schlagerkoning Christoff is de foute party altijd een beetje thuiskomen. Zijn grote meezing hits ‘Zeven Zonden‘ en ‘Sweet Caroline’ horen meebrullen door 18.000 feestvierders went nooit. Daarom kijkt Christoff ook altijd heel hard uit naar de Foute Party. We vroegen hem vijf foute vragen:

Wat is het foutste kledingstuk in je kast? “Euh… een superdrukke brede jeans broek. Die was zodanig breed dat ik met mijn klein postuur op een dwerg leek. De foute skater look( lacht).”

Wat is je favoriete foutste lied aller tijden? “Les Lacs Du Connemara, ik vind dat verschrikkelijk…”

Wat is je foutste vakantie? “Dat was in De Haan. Ik ben daar weggepest geweest door bewoners omdat die dachten van ‘oei, er komen jonge gasten, daar komt miserie van’. We zijn er dan ook maar één nacht gebleven? “

Wat is je foutste tv programma? (een guilty pleasure) “Sturm der liebe.”

Wat is je foutste date? “k heb al heel lang niet meer gedatet. Ik heb mijn beste vriend ooit eens vertrouwd om een date te regelen voor mij. Toen de date binnen kwam, dacht ik meteen van ‘ooh nee, dit ga ik echt niet doen’. Ik zei ‘jij kan maar zorgen dat ik hier binnen de 5 minuten terug buiten geraak.. ‘ en dat is ook gelukt (lacht).”

Wim Soutaer © Pieterjan

Wim Soutaer

‘We gaan dansen in de zon, baden in het licht...’ Er is geen enkele foute feestvierder die deze song niet kon meebrullen van voor naar achter. Ook voor Wim Soutaer was de foute party opnieuw een feest om nooit te vergeten. Na zijn feestelijk optreden overvielen we hem met onze vijf foute vragen:

Wat is het foutste kledingstuk in je kast? “Goh, moeilijk! Toen ik een jaar of 17 was, was dat de tijd van grunge. Ik had zo een gescheurde short met een te lang t-shirt en dan zo van die legerbottines eronder. Superfout als ik er nu aan terugdenk.”

Wat is je favoriete foutste lied aller tijden? “Dat zijn er veel hoor! Country Roads, dat vind ik de max van een nummer! “

Wat is je foutste vakantie? “Toen ik op huwelijksreis naar Turkije ging was mijn valies vijf dagen weg. Dat was redelijk fout. Gelukkig is in Turkije alles goedkoop en ben ik dan in de plaatselijke shops zwembroeken, shorts en t-shirts gaan kopen.”

Wat is je foutste tv programma? (een guilty pleasure) “Mister Bean (lacht).”

Wat is je foutste date? “Ik was 16 jaar en ik zat in Spanje op vakantie met vrienden. Er was een Deens meisje en we spraken alle twee heel slecht Engels. Op een moment zei zij ‘I’m hot’ waarop ik dacht: ze heeft goesting, ik ga haar een kus geven, waarna ze zei ‘No! Not that hot’. Dat was een flater (lacht).”

M-Kids © Pieterjan

M-kids

De grootste verrassing op de Foute Party was niet alleen het verrassingsoptreden van Gert Verhulst en James Cooke bij Jan Smit.. Nee… het was dé grote comeback van de M-kids. Davina, Tamara en Britt zijn ondertussen dertigers en scoorden begin jaren 2000 de ene kidshit na de andere. Hun optreden op de Foute Party was dan ook één groot feest. ‘Swingen’, ‘Funky Monkey’, ‘Magniedit Magnieda’t, ‘Halloween’ en de ‘Indianendans’ ontbraken niet. Voor de dames die ondertussen geen kids meer zijn was het een geweldig gevoel. “Zo leuk om na meer dan 20 jaar nog eens op het podium te mogen staan. Het was even oefenen voor de danspasjes, maar we kregen ze meteen weer onder de knie.” Smaakt deze reünie naar meer? J”a! Deze zomer gaan we ook optreden op ‘Tien-om-te-Zien. We kijken er naar uit!”

Wat is het foutste kledingstuk in je kast? Britt : “Hele wijde jeansbroeken. Het komt nu stilletjes aan terug maar toen had ik er heel veel in mijn kast.” Tamara : “Ooh ja en Buffalo’s!”

Wat is je favoriete foutste lied aller tijden? Britt : “Oei oei oei.” Davina : “Ik ga helemaal los op ‘ik heb een boot… ik heb een hele grote splinternieuwe boot…’ (Tamara en Britt beginnen spontaan mee te zingen). Ooh ja dat is echt een top nummer!”

Wat is je foutste vakantie? Britt : “Ik ben eigenlijk nog maar naar 2 plekken geweest en dat was altijd al heel goed (lacht.” Davina : “Of zo naar de kust gaan wanneer het heel slecht weer is.” Tamara : “Ja, naar Blankenberge ofzo (lacht).”

Wat is je foutste tv programma? (een guilty pleasure) Davina : “Oooh, De Kotmadam.” Tamara : “Jaaa!” Britt : “Ik kijk eigenlijk wel meer Engelse tv programma’s zoals CSI maar een fout Vlaams programma voor mij is dan ‘Familie’. Ik hoop dat de mensen mij dat nu niet kwalijk nemen (lacht).”