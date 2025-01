Wegens groot succes kondigt Camille allerlaatste extra show van ‘Magie-Tour’ aan op woensdagnamiddag 16 april in Capitole Gent

Nadat ze in 2024 maar liefst 62.500 toeschouwers wist te bekoren tijdens 4 uitverkochte Sportpaleis-shows en daarbovenop nog eens 24.000 fans tijdens 12 uitverkochte zomershows in Kursaal Oostende, trekt Camille er dit voorjaar voor de allerlaatste keer op uit met haar spectaculaire MAGIE-tour, waarvoor ze intussen ook al meer dan 27.500 tickets verkocht. De MAGIE-shows zijn duidelijk een schot in de roos, en wegens grote vraag voegt de populaire zangeres daarom nog een allerlaatste extra show toe aan deze reeks, op woensdag 16 april om 17.30 uur in Capitole Gent. Fans die de magie van Camille dit voorjaar nog een allerlaatste keer willen meemaken, kunnen zich dus maar beter haasten, want dit is de laatste show die aan de tour wordt toegevoegd.

Binnenkort begint Camille aan haar MAGIE-tour, waarbij ze in het voorjaar met maar liefst 18 shows doorheen Vlaanderen zal trekken: op zaterdag 1 en zondag 2 februari in de Stadsschouwburg in Antwerpen, op zaterdag 22 en zondag 23 maart in het Trixxo Theater in Hasselt, en tijdens de paasvakantie op dinsdag 15 en woensdag 16 april in Capitole Gent, zal de populaire zangeres zorgen voor een reeks spetterende shows. Net zoals tijdens haar uitverkochte Sportpaleis-shows en zomershows in Kursaal Oostende, zullen fans tijdens de voorjaarstour kunnen genieten van een indrukwekkende productie, maar ditmaal in een unieke theatersetting. Van haar grootste hits en flitsende choreografieën tot spectaculaire outfits, Camille zal ook tijdens deze tour zorgen voor een onvergetelijke show waarbij ze jong en oud betoverd zal achterlaten.

Tickets zijn verkrijgbaar via www.clubcamille.be