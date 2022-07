“Weekend Cowboys” in première in Antwerpen, maar ook West-Vlaamse genodigden zagen dat het goed was

Onder een meer dan stralend zomerzonnetje, bliezen pers en genodigden donderdagavond opnieuw verzamelen aan theater Elckerlyc in Antwerpen voor de première van “Weekend Cowboys”, het gloednieuwe stuk van de Sven De Ridder Company. Onder die aanwezigen onder meer de uit Izegem afkomstige Charlotte Nollet (partner van Gunther Levi), Zwevegemnaar Laurins Dursin (partner van Julie Vermeire) en geboren Torhoutenaar Ray Verhaeghe. Natuurlijk mogen we ook Annelies Bruynooghe niet vergeten, de partner van Chris Van Tongelen, die afkomstig is uit Ieper.

Het verhaal zelf situeert zich te midden van de bossen van Kalmthout, waar Sheriff John Wijn (Luc Verhoeven) al sinds jaar en dag ‘Den Alamo’ uitbaat. Het blijkt een dorp te zijn waar de wijnhandelaar, winkelier en winkeljuffrouw uit de buurt even een weekend alle zorgen kunnen vergeten door zich helemaal onder te dompelen in de cowboysfeer. Achter de toog vinden we saloonbazin Miss Lizzy (Linda De Ridder) terug en aan de andere kant van de tapkast vaste klanten Chris Crocket (Brik Van Dyck) en Indiaan Bezige Bizon (Herman Verbruggen). Hun rustige leventje wordt danig overhoop gehaald als countryzangeres Tammy Sue (Ianthe Tavernier) plotseling haar zoveelste nieuwe vriend Jimmy – De Peuter – The Kid (Louis Thyssen) introduceert. En dan is er ook nog Buffalo Ron (Sven De Ridder), de broer van oprichter John Wijn, die een whisky’tje (of drie?) komt drinken in de saloon. Maar die lijken het toch niet zo gek goed met elkaar te vinden… En wat is de rol van de Mexicano in het hele verhaal? Voor ons een weet, voor u binnenkort ook, als u tenminste tickets boekt om deze voorstelling met eigen ogen te gaan aanschouwen. Nu hij eindelijk te zien is…

Gunter Levi en zijn West-Vlaamse partner Charlotte Nollet waren ook van de partij. © PADI/Tom

“Het heeft inderdaad eventjes geduurd vooraleer we hem aan de mensen konden laten zien. Je moet weten dat deze voorstelling eigenlijk gepland was voor de zomer van 2020, maar dat wegens gekende redenen toen niet is doorgegaan,” biecht acteur en bezieler Sven De Ridder op. “Maar hoewel het al die tijd ‘op het schab’ heeft gelegen, hebben we er wel verder aan gewerkt. We zijn blijven schaven en boetseren en ik denk wel dat ik mag zeggen dat het stuk, net als goede wijn, nog beter is geworden door het te laten rijpen.”

Wie het stuk graag met eigen ogen gaat aanschouwen, kan nog tot en met zondag 21 augustus terecht in theater Elckerlyc in Antwerpen. Sven De Ridder liet ons namelijk weten dat er, in tegenstelling tot eerdere shows, op dit moment nog geen plannen zijn om “Weekend Cowboys” op een later tijdstip nog eens te hernemen. Net zoals heel wat andere regiogenoten afzakken naar Antwerpen is dus de boodschap! (PADI & Tom)

Meer info en speeldata over de stukken van de Sven De Ridder Company zijn te vinden op www.svenderiddercompany.be