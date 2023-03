WEDSTRIJD: ga gratis naar Laura Tesoro in Owla Brugge

Op vrijdag 3 maart treedt Laura Tesoro op in zaal Owla in Brugge.

Na de release van haar debuutalbum ‘LIMITS’ en haar gouden hitsingle ‘Strangers’ met Loïc Nottet is ze helemaal klaar om eindelijk al haar nieuwe muziek live te spelen in een gloednieuwe show met o.a. haar nieuwe single ‘Not Easy’. Laura staat te poppelen om eindelijk al haar nieuwe popmuziek live te mogen spelen in Owla Brugge. Van de organisatie mogen we gratis duotickets wegschenken. Zin om erbij te zijn? Stuur dan voor DONDERDAGAVOND 2 MAART een mail naar patrick.depypere@skynet.be, met vermelding van naam en voornaam, woonplaats én gsm-nummer. De winnaars ontvangen van ons een mail terug. (PADI)

Vrijdag 3 maart: Owla, Blikske 3 in Brugge. Deuren open om 19 uur, concert om 21.30 uur. Zittend/staand publiek. Ticket: 25 euro. Reservatie voor niet-winnaars: www.owlabrugge.be