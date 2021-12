‘Waterval’, het nieuwe album van K3 is er!

Het album draagt dezelfde naam als de eerste single “Waterval”, een megahit die intussen al meer dan 1.8 miljoen keer gestreamd werd op Spotify. De clip werd meer dan 1.9 miljoen keer bekeken op YouTube.

Het nieuwe album bevat 12 nieuwe K3 nummers. Zes van deze nummers waren al te horen tijdens de grote finale van het tv-programma ‘K2 zoekt K3’: ‘Giddy-up-a-gogo’, ‘Superster’, ‘Tjikke Boem’, ‘Kruisje op de wereldkaart’, ’Straal!’ en natuurlijk ‘Waterval’. Ook deze nummers staan op het album: ‘Onzichtbaar’, ‘Liefde is je superkracht’, ‘Raket naar de maan,’ ‘Hart van peperkoek’, ‘Ik blijf bij jou’ en ‘Er zal liefde zijn’. De liedjes zijn stuk voor stuk unieke nummers, in echte K3-stijl: vrolijk, positief, krachtig en onvergetelijk/

Hanne: “Het eerste album van ons drie samen, dat is heel speciaal en we zijn super trots op het resultaat.” Marthe: “We kijken er enorm naar uit om deze nummers voor een live publiek te brengen, dat gaat zeker voor Julia ook een hele ervaring worden.” Julia: “De voorbije weken waren prachtig en het wordt steeds beter. Onze eerste cd is er! Wat een droom. Ik tel de maanden af naar onze shows, dat wordt een écht feest.” (PADI)

De cd is te koop in de Belgische en Nederlandse winkels en is daarnaast ook terug te vinden op streaming platformen, zoals Spotify, Apple Music, Deezer… Van 4 maart tot 29 mei trekt K3 op tournee. Boek nu je tickets voor de K3 SHOW – KOM ERBIJ via www.studio100.com