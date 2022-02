Wat scheelde er met het kleed van Laura Lynn?

Is de zangeres uit Ardooie enkele honderden grammen bijgekomen tijdens corona? Of gebruikte ze het verkeerde wasprogramma? Eén iets weten we wél met zekerheid – want Laura Lynn zei het zelf tijdens haar optreden in Rhodesgoed in Kachtem: “Ik ga vanavond miserie hebben met mijn kleedje.”

Laura Lynn was openhartig toen ze enkele nummers had gezongen. Ze zei tegen het talrijke publiek: “Ik ga vanavond miserie hebben met mijn kleedje. Ik heb het gewassen op 90 graden en blijkbaar is dat niet goed”, lachte Laura Lynn, die ook stilstond bij het Rhodesgoed in Kachtem waar ze voor de allereerste keer mocht optreden. “Ik ken dat hier goed. Ik kom er wel vaker, vooral met mijn dochter die hier dan kan spelen. Alvast merci dat ik hier eens mocht optreden” (PADI)

Hét kleedje van Laura Lynn. © PADI/Jens

