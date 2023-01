Wàt een ambiance tijdens ‘Schlagertje Vier’ in zaal Owla in Brugge

Zondagnamiddag zat zaal Owla in Brugge vol met bezoekers, die waren ingeschreven voor ‘Schlagertje Vier’ met bekende artiesten én ook één gastvrouw uit Nederland.

Onze medewerkster Sonja Delamilleure uit Langemark was van de partij en schreef volgend verslag neer: “De eerste die de spits mocht afbijten was Yves Segers. Meteen stond heel de zaal op zijn kop toen die spring in ‘t veld begon. Met zijn gekende meezingers wist hij meteen het publiek op dreef te brengen. Ook toen hij de liedjes van zijn overleden collega Eddy Wally bracht, deden de mensen“Daarna stond Danny Fabry uit Scherpenheuvel op het podium. De mensen reageerden enthousiast toen hij zijn liedjes ’C’est La Vie’, ‘Bij Jou Alleen’…. zong. Toen Danny ‘Desiree’ zong, ging het dak van de Owla eraf.

Danny Fabry © gsm Sonja

Jacky Lafon © gsm Sonja

“Als derde trad Jacky Lafon op. Zoals altijd was het lachen geblazen met de grappen die ze bracht. Ze zong ook enkele liedjes, maar het aanwezige publiek genoot vooral van de grappen die ze vertelde. Jacky is een echte actrice. Het is een aanrader om een show van haar te gaan bekijken. Ze maakte dan natuurlijk reclame voor haar show van deze zomer in Het Witte Paard in Blankenberge, met volgende collega’s: Jan Wuytens, David Vandyck en Vanessa Chinitor.”

Corry Konings © gsm Sonja

‘Schlagertje Vier’ sloot af met de Nederlandse zangeres Corry Konings. “Wàt een artieste én wat een lief persoon. Fans sprongen op het podium om op de foto te gaan. Er was ook een hevige fan jarig en daarvoor zong ze zijn lievelingslied ‘Druk Je Lijf Tegen Dat Van Mij’. Meteen sprong hij op het podium om te dansen met Corry. Ze kreeg ook rode rozen vanuit de zaal toegegooid. De jarige overhandigde een mooi boeket bloemen. Corry zong eveneens ‘Huilen Is Voor Jou Te Laat’, ‘Mooi Was Die Tijd, ‘Adio Adio Adio’, enz. Nadien was er nog een fotomoment. Iedereen, maar dan ook iedereen keerde tevreden naar huis terug.” (PADI & Sonja)

Volgende afspraak voor ‘Schlagertje Vier’ in zaal Owla, Bilkske 3 in Brugge: zondag 26 februari om 14 uur met optredens van Nina Butera, Laura Lynn, Matthias Lens, Celien en Margriet Hermans. Deuren open om 12 uur. Einde rond 18 uur. Tickets: 49 euro voor ticket én gerecht Vlaamse klassiekers – 29 euro (gewoon ticket). Owla trakteert de aanwezigen met gratis koffie en taart. Info en tickets: www.owlabrugge.be