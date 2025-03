Was het de laatste keer dat Marc Dex optrad in De Kippe in Merkem of op een andere locatie in West-Vlaanderen?

“Zo ver! Méér dan 2,5 uur hebben we gereden vanuit onze woonplaats Oud-Turnhout en dan nog die file in Antwerpen. Dat is voor mij te ver aan het worden. Ik denk niet dat ik dat nog lang zal doen”, bekent Marc Dex, die voor de eerste keer optrad tijdens de matinee in De Kippe in Merkem.

Het was echter niet de allereerste keer dat Marc een bezoek bracht aan De Kippe in Merkem. Hij was daar al jaren geleden eens present, samen met zijn broer Juul Kabas, tijdens de VBRO-opnamedagen. Dat was dan weliswaar in de zomerperiode én in openlucht. Toen zongen Marc en Juul ook voor een publiek, maar dat waren dan maar een beperkt aantal liedjes. Nu mocht de joviale zanger – die op 3 maart jl. 82 kaarsjes mocht uitblazen – ruim één uur optreden en het publiek entertainen, zowel met zijn sterke stem als met zijn gitaar.

Marc Dex zong ook één nummer akoestisch. © PADI/Patje

Marc begon zijn optreden met ‘Iedereen Weet’ en vervolgde met ‘Klop Klop’, ‘Ik Vraag Alleen’, ‘Aan Een Moeder’, ‘Jonger Dan Je Denkt’… “Al méér dan zestig jaar mag ik liedjes zingen voor de mensen. Daar ben ik zo dankbaar voor en vooral dank aan mijn publiek, die mij trouw blijft want zonder publiek kan ik niet optreden”. Dit zei Marc tijdens zijn optreden en daarom zong hij voor de fans ‘Dank Voor Al Die Jaren’. Hij zorgde ervoor dat het publiek ook hun stem mocht gebruiken. Er volgde een ‘Palma-‘ en ‘Walsenmedley’, met vooral bekende liedjes die uitbundig werden meegezongen. “In 1968 bracht ik ‘Oh Clown’ uit. Dat liedje veranderde mijn leven. We maakten er een heel nieuw en mooi arrangement op. Dit zing ik graag voor jullie’. Hij bracht ook akoestisch een nummer ‘Ik Heb Eerbied Voor Jouw Grijze Haren”. Marc vroeg aandacht en op dat moment was het muisstil in de zaal. De zanger bekende ook dat hij met medische problemen zit en nog altijd sukkelt. Hij deed zijn best om even te stappen tussen het publiek, alhoewel dat niet evident was. Na zijn optreden ontving hij een mooie ruiker bloemen van fans, die hij backstage direct gaf aan zijn vrouw Maria. “Mooie bloemen, die moet je koesteren”, besloot Marc, waarna hij vertrok voor nog een heel verre rit, richting Oud-Turnhout. (PADI)