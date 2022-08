Walter Grootaers van De Kreuners: “Ik durf niet wedden op één of andere genomineerde voor Zomerhit 2022”

Het zijn eveneens drukke weken voor De Kreuners, die niet enkel op één of ander festival optreden maar die ook op enkele tv-podia mogen staan, zowel bij ‘Zomerhit’ en ‘Tien-om-te-Zien’. En waar De Kreuners ook komen: overal blijven ze heel populair, maar ook overal blijven ze even vriendelijk. Toen Walter al in de shuttle van ‘Tien-om-te-Zien’ zat, opende hij nog zijn vensterraampje om met een fan een selfie te maken. Grote artiesten, maar ook grote mensen!

Welke mooie momenten heb je aan Zomerhit?

Walter: “In 1980 ontvingen we de ‘Zomerhit’ voor ‘Beloftevolle groepsdebuut’ en dat zijn we 42 jaar later nog steeds.”

Als je kijkt naar de lijst van de genomineerde voor Zomerhit 2022. Wie is volgens jou een grote kanshebber?

Walter: “Dat vind ik een hele moeilijke. Er zijn er veel denk ik die in aanmerking komen. Ik zou niet durven wedden op één naam.”

Vind je het belangrijk dat programma’s zoals ‘Tien-om-te-Zien’ en ‘Zomerhit’ er terug zijn voor de artiesten?

Walter: “Natuurlijk! Volgens mij hebben een pak artiesten dat gemist. Zeker voor jonge en beloftevolle artiesten is dat toch een springplank.”

Deze zomer hebben jullie ook veel optredens. Is dat van hier naar daar rennen vermoeiend?

Walter: “Dat valt heel goed mee. We deden al 22 optredens, we moeten er nog 22 doen. We zitten dus net aan de helft. Maar het is heel plezant om dat te doen. Je voelt dat de mensen blij zijn van weer buiten te mogen komen en dat ze er klaar voor zijn om te feesten. Dat vind ik fantastisch. Je probeert van zoveel mogelijk energie naar het publiek over te brengen en je krijgt er gigantisch veel terug, dat laadt mekaar op.”

De Kreuners bij ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende. © PADI/Daniël

Veel artiesten brengen nieuwe singles en albums uit. Zijn jullie ook bezig met aan nieuwe nummers te werken?

Walter: “We zijn daarover aan het nadenken. Maar we zijn wat trager en ouder. Eerst gaan we onze tour afmaken die loopt tot eind september. Dan gaan we samen lekker eten wat een traditie is om daarna na te denken wat we gaan doen. Als je al zo lang meedraait heb je het voordeel dat alles mag en niets moet.”

We zien zangers zoals Willy Sommers optreden met zijn dochter. Zijn dat vader-kind-momenten die je ook zou doen.

Walter: “Eerlijk gezegd heb ik daar nog niet over nagedacht. Ik heb een dochter die geweldig goed kan zingen, maar dat is geen prioriteit in haar leven. Moest ze dat willen doen, dan zien we wel.”

Luister je graag naar muziek die je kinderen graag horen?

Walter: “Zeker, zij laten mij regelmatig dingen horen. Ik ga niet zeggen dat ik altijd even enthousiast ben, maar ik luister daar wel naar. Ze zijn vooral voor Engelstalige rap, hiphop en Joost uit Nederland die ze geweldig vinden.”

Geven zij vaak commentaar, opmerkingen of tips voor nieuwe nummers van De Kreuners?

Walter: “Nee daar zijn ze niet mee bezig. Maar maken we nieuwe nummers, dan zal ik ze wel eerst aan hen laten horen.”

Je hebt al zo’n lange carrière achter de rug, wat mogen wij jou nog wensen?

Walter: “Dat is een moeilijke. Op dat vlak heb ik eigenlijk alles wat ik zou willen hebben, maar ik zou heel graag nog enkele jaren live kunnen optreden.” (PADI)

‘Zomerhit’, iedere zaterdagavond op Eén – ‘Tien-om-te-Zien’, iedere zondagavond op vtm www.dekreuners.be